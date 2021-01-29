В Институте интегральных схем общества Фраунгофера, который является основным разработчиком аудио-кодека xHE-AAC, заявили, что в настоящее время данный кодек уже используется платформой Netflix.

Компания Netflix получила лицензию на использование разработанного в Институте интегральных схем общества Фраунгофера программного обеспечения для компрессирования аудио в стандарте высочайшего качества xHE-AAC и использует его для всего каталога телесериалов, документальных и художественных фильмов, относящихся к различным жанрам и записанных на различных языках. В настоящее время кодек xHE-AAC интегрирован и доступен только на Android-устройствах.

Одной из ключевых особенностей кодека xHE-AAC, принятого на «вооружение» компанией Netflix, является обязательное использование метаданных для управления громкостью и динамическим диапазоном MPEG-D. Это позволяет провайдерам услуг встраивать в битовый аудиопоток для передачи метаданные, относящиеся к контенту и конечным точкам, которые затем могут использоваться на стороне воспроизведения для установки постоянного уровня громкости и оптимального динамического диапазона для любого устройства воспроизведения и среды. В гостиной можно смотреть фильм с полным динамическим диапазоном – в том виде, в котором это задумывалось при микшировании. При просмотре того же фильма на мобильном устройстве в шумной среде может потребоваться настройка уровня громкостью, который сможет обеспечить понимание речи. Благодаря наличию метаданных MPEG-D один поток сможет удовлетворить все потребности, возникающие в обоих вариантах просмотра, а также всё, что находится между ними.

Интерес также представляет повышенная эффективность кодирования xHE-AAC при низких скоростях передачи данных, возможность масштабирования до качества без видимых потерь при высоких скоростях передачи данных, а также встроенное плавное переключение скорости передачи данных. Это даст компании Netflix возможность осуществлять стриминг со скоростью передачи аудиоданных, которая соответствует доступной в настоящее время скорости интернета, обеспечивая тем самым повышенное качество для соединений с высокой пропускной способностью и минимизируя повторную буферизацию во время перегрузки сети.

«Наш аудиокодек xHE-AAC был разработан с нуля с целью улучшения потребительского опыта при просмотре развлекательного контента, особенно в средах с ограниченной пропускной способностью интернета, – комментирует директор Института интегральных схем общества Фраунгофера Бернхард Гриль. – Исходя из того, что компания Netflix является мировым лидером в области потокового видео, лучшего партнёра по запуску xHE-AAC в этом сегменте рынка просто сложно себе представить».

Немного о кодеке xHE-AAC

Кодек xHE-AAC – последний на сегодняшний день представитель семейства аудиокодеков MPEG AAC. Институт интегральных схем общества Фраунгофера сыграл значительную роль в разработке кодека xHE-AAC и стандарта MPEG-D DRC. Кодек xHE-AAC изначально поддерживается в новейших операционных системах и продуктах Apple, Android и Amazon, а недавно Институт интегральных схем общества Фраунгофера предоставил лицензию на использование xHE-AAC и компании Microsoft. Профессиональное программное обеспечение кодировщика xHE-AAC можно приобрести непосредственно у Института интегральных схем общества Фраунгофера или его партнёров, занимающихся производством оборудования для потокового вещания. Патенты xHE-AAC и MPEG-D DRC включены в программу лицензирования патентов AAC, которую администрирует VIA Licensing, и приобрести их можно без дополнительных выплат.

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