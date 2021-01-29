Министерство здравоохранения выдал приказ о повышении норм электромагнитного излучения (ЭМИ) для радиотехнического оборудования телекоммуникационных операторов. Нормы повысят в 10 раз, передает For-UA.

Как известно, Кабмин поручил Министерству здравоохранения повысить предельные нормы ЭМИ в 10 раз еще в июле прошлого года. Однако некоторые представители МОЗ и Института общественного здоровья имени Марзеева выразили сопротивление, ссылаясь на возможные негативные последствия такого излучения для здоровья человека.

Позже к МОЗ обратились Американская торговая палата (AmCham) и Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Они призвали министерство одобрить повышение нормы ЭМИ, поскольку это ускорит развитие 3G/4G в Украине.

До недавнего времени предельно допустимый уровень ЭМИ для базовых станций в Украине составлял всего лишь 10 микроватт на квадратный сантиметр. Для сравнения, в Евросоюзе и Северной Америке операторам разрешено устанавливать 500-1000 мкВт/кв. см.

19 октября 2020 года МОЗ вынесло на общественное обсуждение приказ «Об утверждении Изменений к Государственным санитарным нормам и правилам защиты населения от влияния электромагнитных излучений», в котором предельные нормы ЭМИ составляют 100 мкВт/кв. см. На согласование приказа с другими ведомствами Министерство здравоохранения отвело несколько недель.

Теперь предельные нормы электромагнитного излучения в Украине для диапазонов очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких частот увеличены в 10 раз — до 100 микроватт/квадратный сантиметр с 10 микроватт/квадратный сантиметр. Это позволит увеличить мощность и радиус действия существующих мобильных станций, улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, а также добавить на существующих локациях новые диапазоны.

Тем не менее, по словам замминистра цифровой трансформации Александра Шелеста, установленные нормы все еще далеки от норм Америки или большинства стран Европы. Он надеется, что в течение трех лет Украина сможет «гармонизировать правила игры с развитыми странами».

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