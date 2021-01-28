«Интертелеком» окончательно отказался от намерения получить 4G-лицензию. СDMA-оператор отозвал судебный иск против Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает НВ Бизнес.

В начале прошлого года НКРСИ дала украинским операторам добро на досрочное внедрение 4G в низких диапазонах — ниже 1ГГц. «Интертелекому» для получения такой лицензии было необходимо до 10 марта оплатить порядка 195 млн грн, однако из-за нехватки финансирования оператор условия не выполнил.

В ответ на это НКРСИ предоставила оператору отсрочку на выплату стоимости лицензий до 1 апреля 2020 года. Но и к этому сроку «Интертелеком» не успел — из-за пандемии у него приостановились переговоры с потенциальными инвесторами. Оператор запросил отсрочить выплату стоимости 4G-лицензий до 1 июля 2020 года.

В свою очередь НКРСИ отказалась продлевать срок и решила вернуть частоты государству. После чего оператор решил обжаловать решение регулятора в суде.

Окружной административный суд Киева приостановил решение НКРСИ касательно лишения «Интертелекома» CDMA-лицензий. Но уже в августе в Хозяйственный суд Одесской области поступило заявление от Концерна РРТ о возбуждении дела о банкротстве «Интертелекома». Оператор задолжал КРРТ 30 миллионов гривен.

Через месяц «Интертелеком» выплатил 7,5 миллиона гривен, в связи с чем КРРТ отозвал прошение о признании оператора банкротом. Тем не менее, два заявления от КРРТ все-таки попали в суд. И Концерн формально не может их отозвать, пока «Интертелеком» не заплатит еще 25 млн грн или не решит вопрос с реструктуризацией.

В начале 2021 года «Интертелеком» принял решение не претендовать больше на 4G-частоты и отказаться от иска против НКРСИ. На прошлой неделе Окружной административный суд Киева закрыл производство по делу «Интертелекома».

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