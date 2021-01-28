Украинская Киберполиция пресекла деятельность международной хакерской группировки, распространявшей опаснейший вирус Emotet. Среди злоумышленников двое — украинцы.

Сообщается, что хакеры посредством спам-рассылки распространяли вирусы на устройства пользователей. Через безобидное внешне электронное письмо вредоносное ПО устанавливалось на компьютеры и похищало персональныеданные пользователей: пароли/логины, банковские данные, историю браузера и т.д.

Спецоперацию по разоблачению хакеров проводила Киберполиция Украины совместно с коллегами из Германии, США, Британии и Нидерландов. Правоохранители провели обыски на территории восьми стран, было изъято оборудование, банковские карты и записи с паролями и ключами к закриптованным сервисам.

Деятельность группировки удалось пресечь, работу БОТ-сети Emotet блокировали. Установлено, что сеть Emotet располагалась более чем на 90 сервисах разных стран мира. Вирус нанес банкам и финансовым учреждениям США и Европы ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, на прошлой неделе Киберполиция по кейсу Украинской антипиратской ассоциации пресекла деятельность пиратского онлайн-кинотеатра в Одессе. Владелец нелегального ресурса предоставлял доступ к фильмам и сериалам без разрешения правообладателей.

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