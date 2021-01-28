Потоковая передача видео (стриминг) уже стала очередным писком моды. Его популярность растёт стремительными темпами, и, согласно прогнозам экспертов, к 2022 году на долю потоковых трансляций будет приходиться 82% всего интернет-трафика. Появление новых технологий, увеличение пропускной способности интернет-каналов, распространение мобильных устройств – все эти факторы способствуют дальнейшему росту в сфере потокового вещания. А повышение качества видео привело к росту не только количества потребителей, но и расширило количество владельцев контента и компаний, работающих в этой сфере.

Конкуренция на рынке потокового видео огромна. Зрители имеют возможность выбирать из огромного количества поставщиков услуг, и поэтому основная цель последних – удержать свою аудиторию. Новое поколение поставщиков контента даёт потребителям возможность смотреть свои любимые шоу на любом устройстве, подключенном к сети интернет. Иными словами, пользователи могут забыть о том времени, когда им приходилось подстраиваться под программу телепередач, и потреблять интересующий их контент в любое время и в любом месте.

Настоящий прорыв в этом секторе произошел в период локдауна. Из-за пандемии коронавируса миллиарды людей оказались изолированными в своих домах и искали для себя любые доступные способы развлечения – поэтому популярность потоковых служб была просто обречена на стремительный рост.

Потоковая передача контента через различные приложения, игровые консоли и мультимедийные устройства превращает экосистему подключенных телевизоров в весьма привлекательный и активно развивающийся носитель массовой информации. Мировой рынок OTT вырос со 104.11 миллиарда долларов в 2019 году до 161.37 миллиарда долларов в 2020 году, продемонстрировав поразительный среднегодовой темп роста (CAGR) – 55.0%.

Как будет развиваться и эволюционировать стриминг в текущем году? Попробуем предугадать, озвучив ключевые тенденции.

1 Телевидение сверхвысокой чёткости (4K) является ключевой тенденцией рынка услуг ОТТ. В настоящее время это самый высокий уровень качества картинки, доступный зрителям. Поэтому все ведущие потоковые платформы включили в своё предложение премиальный 4K-контент, а на некоторых платформах доступен просмотр видео и в формате 8K. Благодаря появлению на рынке телевизоров с большой диагональю, а также лэптопов и смартфонов, поддерживающих воспроизведение 4K-видео, спрос на высококачественный видеоконтент демонстрировал в последние годы невиданный прежде рост. HD-видео стало уже нормой, и зритель ищет устройства, совместимые с Ultra HD (UHD), и соответствующий контент. То есть, UHD станет одним из ключевых драйверов роста стриминговых сервисов.

2 Распространение 5G. Технология 5G стоит на пороге зрелости. В прошлом году сети высокоскоростного беспроводного интернета пятого поколения уже были построены и введены в эксплуатацию в ряде регионов таких стран, как Китай, Япония, США, Южная Корея и в странах Европы. Ожидается, что по итогам 2021 года сети 5G охватят ещё более обширные территории.

Для потоковой передачи 4K требуется скорость интернет-соединения не менее 25 Мбит/сек. А для потоковой передачи 4K видео без буферизации потребуется пропускная способность не менее 50 Мбит/сек. Лишь сети 5G способны обеспечить непрерывность доставки 4K-видео на мобильные устройства. Устройства с поддержкой 5G способны легко воспроизводить UHD-контент и в разы улучшают пользовательский опыт. Более высокий битрейт, предлагаемый технологией 5G, обеспечивает превосходное качество при минимальных затратах. Более быстрый битрейт также уменьшит время задержки. Этот фактор в сочетании с более функциональными устройствами 5G, обладающими более высокими вычислительными возможностями, позволит значительно улучшить качество просмотра видео на каждом экране. Технология 5G также обеспечит безбуферную потоковую передачу UHD, HDR и 4K-контента. С появлением и ростом 5G реальностью станут также эффективная онлайн-трансляция потокового 8K-видео, прямые трансляции с углом обзора 360 градусов, VR, AR и персонализированные трансляции.

3 Потоковые трансляции видео в сфере Интернета вещей. Компании по всему миру уже используют Интернет вещей (IoT) для различных приложений. Среди основных приложений IoT, среди прочего, – приложения для правоохранительных органов, проведения эндоскопических операций и производства различных товаров.

Однако с появлением на рынке доступных IoT устройств компании начали переориентироваться на поддержку различных потребительских приложений, среди которых – системы домашней безопасности, системы контроля за домашними животными и IP-камеры. А с появлением подключаемой бытовой техники и персональных помощников Интернет вещей ещё больше расширит своё проникновение на рынке и увеличит базу пользователей.

Ожидается, что применение потоковой передачи для сферы Интернета вещей будет расти в геометрической прогрессии в сфере контроля за работой домашних систем, систем безопасности и контроля за работой складов/предприятий. Рост доступности устройств с поддержкой 5G ещё больше ускорит внедрение потокового видео для IoT как на премиальных, так и на развивающихся рынках.

4 Рост потоковой трансляции тематического контента. Одним из ключевых прогнозов экспертов по вопросам СМИ и коммуникаций связан с областью тематического контента. Несмотря на то, что рынок услуг OTT выглядит насыщенным, в 2021 году мы продолжим наблюдать тенденцию роста популярности тематических или нишевых потоковых платформ. Отчёт, подготовленный Magine Pro, свидетельствует о том, что по итогам года тематические потоковые платформы принесут более 2.8 миллиарда долларов. Хотя популярность платформ Netflix и Amazon Prime остаётся стабильно высокой, потребители также стремятся удовлетворять свои потребности в развлечениях при помощи дополнительных альтернатив потоковым платформам общего формата, которые предлагают более узконаправленный тематический контент – например, ужасы/триллер, аниме или спорт.

Одним из наиболее многообещающих качеств, свойственных поставщикам тематического контента, является их способность быстро развиваться и реагировать на запросы аудитории, предоставляя своим потребителям новый и интересный контент. Однако, как и в случае с другими – более мощными – потоковыми платформами, ключом к удержанию аудитории станет возможность этих служб поддерживать свою библиотеку контента в актуальном состоянии. Поскольку тематические платформы продолжат рост, эксперты ожидают, что важную роль для обеспечения их жизнеспособности в долгосрочной перспективе будут играть партнёрские отношения. Партнерство с операторами связи и другими провайдерами услуг платного телевидения может помочь привлечь внимание подписчиков к этим нишевым услугам. Трансляции соревнований по ряду видов спорта, вероятно, будут занимать центральное место среди других видов контента по мере расширения базы болельщиков и поиска альтернатив традиционным спортивным мероприятиям. До пандемии значительную популярность приобрела концепция организованных соревновательных видеоигр. В настоящее время киберспорт представляет собой индустрию с миллиардным оборотом, которая, по прогнозам экспертов, к 2022 году вырастет до 1.8 миллиарда долларов. Взаимодействие пользователей с такими сайтами, как YouTube Gaming, Twitch и Facebook Gaming, увеличило количество часов трансляций во время пандемии на 20%. В 2021 году эксперты ожидают развития данной тенденции.

5 Управление рабочим процессом при помощи искусственного интеллекта. Исходя из анализа текущих тенденций развития сферы потоковой передачи видео, эксперты предрекают, что OTT-платформы и компании, занимающиеся потоковой передачей видео в интернете, будут намного активнее использовать для улучшения работы своих служб искусственный интеллект и машинное обучение. Машинное обучение уже используется для реализации компрессии с учётом особенностей контента для более качественного воспроизведения видео. Обработка видео с применением искусственного интеллекта используется для определения наиболее подходящего формата видео перед началом каждого процесса компрессирования, чтобы гарантировать высокое качество отображения контента на всех устройствах.

Обработка видео на основе искусственного интеллекта также нашла своё применение в играх с динамическим разрешением и обладает динамической конфигурацией частоты кадров. Это обеспечивает возможность эффективного выбора механизмов компрессии в зависимости от типа контента, чтобы каждый раз обеспечивать наилучшее качество видео.

OTT-платформы будут также всё чаще задействовать для доставки контента механизмы с использованием искусственного интеллекта, а также использовать данные для динамического воспроизведения контента. Это даст проигрывателям возможность легко адаптироваться к условиям сети.

Следовательно, искусственный интеллект помогает OTT-платформам становиться более адаптивными и гибкими, подстраиваясь к изменяющимся условиям глобального рынка. Это помогает компаниям конкурировать с быстро развивающимся рынком потокового видео OTT, который постоянно эволюционирует.

6 Мобильные устройства будут задавать тон на рынке потокового видео. Переход к Телевидению 3.0 происходит благодаря развитию платформ потокового видео. Ожидается, что к концу года количество зрителей, просматривающих видео на мобильных телефонах, только на рынке США превысит 179 миллионов. Согласно данным Международного союза электросвязи ООН (МСЭ), Всемирного банка и ООН, количество абонентов мобильной связи превысило уже численность населения планеты.

Исходя из того, что счёт пользователей мобильных устройств уже пошёл на миллиарды, потребление видеоконтента OTT-платформ на мобильных устройствах будет продолжать расти. Продолжение развития сетей 5G станет катализатором роста числа зрителей, которые будут использовать исключительно мобильные телефоны для доступа к развлечениям и потребления другой информации через OTT-видео.

Согласно прогнозам экспертов, увеличение доступности мобильных устройств и подписок на передачу данных приведёт к тому, что смартфоны обойдут по своей популярности телевизоры в сфере доступа к видеофильмам, телешоу, новостям и спортивным трансляциям. Поддерживая тенденцию перехода к потреблению информации и контента через мобильные устройства многие компании запустили высокофункциональные мобильные приложения или web-сайты, оптимизированные для мобильных устройств.

7 Нелегальный контент представляет собой ещё одну тенденцию, оказывающую влияние на формирование индустрии. Возрастающая угроза пиратства и незаконного потокового вещания становится ключевым фактором, ограничивающим рост рынка потокового ОТТ вещания. Всего в 2019 году нелегальная продажа видеоконтента принесла индустрии ущерб на сумму в 9.1 миллиарда долларов, при этом аналитики прогнозируют, что к 2024 году ущерб может составить 12,5 миллиарда долларов. Телеканалы прямого вещания также не являются исключением с точки зрения безопасности. Поэтому в текущем году ожидается активная борьба правообладателей с нелегальными сервисами, что в свою очередь будет обеспечивать планомерное перетекание абонентов от пиратских сервисов к платформам с лицензионным контентом.

Вместо итогов

В ближайшем будущем индустрия потокового OTT-вещания будет демонстрировать быстрый и устойчивый рост. По мере того, как развивающиеся рынки будут получать более широкий доступ к смартфонам и услугам высокоскоростного интернета, миллионы пользователей, по мнению экспертов, будут становиться подписчиками потоковых OTT платформ. Однако индустрия также сталкивается с рядом проблемам и вызовов, среди которых – отсутствие возможности подключения 5G для потоковой передачи высококачественного видеоконтента в режиме онлайн, постоянное давление с целью создания уникального контента и конкуренции с несколькими мелкими и крупными конкурентами.

Ведущие игроки стримингового рынка уже обладают хорошей базой подписчиков, однако появление других серьёзных игроков ещё больше усилит конкуренцию. Это также приведёт к большей консолидации рынка и производству крупными игроками контента мирового класса в их стремлении оставаться конкурентоспособными и, что самое главное, актуальными.

Зрители OTT-платформ станут получателями наибольшей выгоды от всей этой эволюции и изменений на рынке.

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