Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждения двум провайдерам. Компании нарушили условия лицензии и законодательные нормы.

Речь идет об ООО «ЮНИОНКОМ» и ООО «УТЕЛС» (оба г.Киев). По результатам внеплановых выездных проверок в работе провайдеров были обнаружены нарушения, в результате чего Нацсовет объявил компаниям предупреждения.

Так, «ЮНИОНКОМ» нарушил одно из требований закон «О телевидении и радиовещании», а именно — не ретранслировал три программы универсальной программной услуги (ТРК «Сатурн», ТРК «Академия» и «UA: КУЛЬТУРА»). Кроме того, провайдер изменил общую концепцию подбора программ: не ретранслировал 9 предусмотренных лицензией программ, в то время как показывал 10 программ, лицензией не предусмотренных.

В свою очередь «УТЕЛС» ретранслировал 3 иностранные программы, не входящие в перечень разрешенных на территории Украины — HOLLYWOOD HD, NASA и TV 1000. В добавок провайдер уменьшил количество программ отечественного производства в общем количестве со 100%, предусмотренных лицензией, на 75%.

В связи с этим Нацсовет обязал провайдеров в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с условиями лицензии и нормами законодательства.

Напомним, ранее Нацсовет оштрафовал херсонского провайдера кабельного телевидения «Тонис» за ретрансляцию запрещенных в Украине каналов. Провайдер осуществлял ретрансляцию российских телеканалов «Домашний», ТВ РУС и СТС, за что получил штраф в размере 25% от лицензионного сбора (8238 грн).

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