Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил еще два иностранных телеканала в перечень разрешенных для ретрансляции в Украине. В то же время два других канала были из списка изъяты.

Сообщается, что в Перечень иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины, были внесены «MTV 80s» и «MTV 90s». Оба канала специализируются на музыкальном контенте и вещают 24 часа в сутки на английском языке.

С просьбой разрешить в Украине ретрансляцию вышеуказанных каналов к Нацсовету обратился уполномоченный представитель иностранной компании ViacomCBS Networks International Czech s.r.o (ранее MTV NETWORKS s.r.o.). Регулятор провел мониторинг телеканалов «MTV 80s» и «MTV 90s» и нарушений не обнаружил.

Параллельно представитель ViacomCBS Networks International Czech s.r.o попросил Нацсовет изъять из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине каналы MTV Rocks и VH 1 Сlassic. Регулятор просьбу удовлетворил. На сегодня Перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины, включает в себя 180 наименований.

Напомним, на днях Нацсовет получил полномочия приостанавливать вещание иностранных каналов за нарушение закона о референдуме. Телеканал может прекратить вещание на время референдума, если нарушит запрет на ведение агитации на всеукраинских референдумах иностранцами и лицами без гражданства.

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