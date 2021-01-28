В Японии представили оптический сетевой узел с поддержкой скорости 1 петабит в секунду

Демонстрационная версия коммутационного оборудования, поддерживающая скорость 1 Пбит/сек, использует мультиплексирование с пространственным разделением, многоядерные оптические волоконные каналы и поддерживает крупномасштабную пространственную оптическую коммутацию.

Исследовательский институт сетевых систем при Национальном институте информационных и коммуникационных технологий (NICT; Токио, Япония) разработал и продемонстрировал первый полномасштабный испытательный стенд для оптической коммутации, способный обрабатывать оптические сигналы со скоростью 1 петабит в секунду (Пбит/сек); данная скорость передачи данных эквивалентна отправке 8K-видео одновременно 10 миллионам человек.

При создании демонстрационного стенда использовались современные полномасштабные сетевые коммутаторы с низкими потерями, созданные на основе технологии MEMS, и три типа мультиплексирующих оптоволокон нового поколения с пространственным разделением, а также была обеспечена маршрутизация сигналов с пропускной способностью от 10 Тбит/сек до 1 Пбит/сек, что более чем в 100 раз превышает пропускную способность доступных сетей.

В NICT заявили, что создание данного тестового стенда является важным шагом вперёд на пути к скорейшему внедрению магистральных оптических сетей петабитного класса, способных удовлетворять растущие требования различных служб интернета, таких как широкополосная передача потокового видео, мобильные сети 5G и Интернет вещей (IoT). Результаты этой демонстрации были представлены в виде презентации на 45-й Европейской конференции по оптической связи (ECOC 2019; 22-26 сентября 2019 г.; Дублин, Ирландия).

NICT активно сотрудничает с академическими кругами и индустрией в вопросах разработки новых типов оптоволоконных технологий и обеспечении связи петабитного класса для магистральных сетей малой и большой протяжённости, а также сетей центров обработки данных. В активе института и его партнёров, в частности, такие достижения, как рекордная передача данных петабитного класса по одному волокну (сентябрь 2015 г. и сентябрь 2018 г.) и самая длинная линия связи, построенная с использованием усилителей с мультиплексированием с пространственным разделением (март 2019 г.).

Однако для передачи данных петабитного класса требуются и технологии коммутации петабитного класса, которые используются для управления и надёжного направления больших объёмов данных через сложные сети. До сих пор такие технологии были недоступны, поскольку существующие подходы ограничены сложностью и/или имеют ограниченную производительность.

Использование современной полномасштабной пространственной оптической коммутации при демонстрации сети 1 Пбит/сек NICT делает её подходящим решением для оптических сетей следующего поколения петабитного класса, в которых используется мультиплексирование с пространственным разделением. При создании экспериментального стенда для тестирования сети использовались три типа многожильных волокон и учитывались практические требования реальных сетей, такие как защитная коммутация. Работа системы была продемонстрирована в четырёх основных сценариях, которые составляют базовые блоки волоконно-оптических сетей следующего поколения:

1. Оптическая коммутация с передачей данных на скорости 1 Пбит/сек.

2. Конфигурация с резервированием для поддержки работы сети в случае сбоев или обрывов волокна.

3. Разветвление сигналов 1 Пбит/сек на разные типы оптических волокон с различной пропускной способностью.

4. Управление сигналами низкой пропускной способности 10 Тбит/сек внутри сети 1 Пбит/сек.

В NICT заявляют, что планируют продолжать развивать современные телекоммуникационные сети сверхвысокой пропускной способности в сотрудничестве с индустрией, академическими кругами и правительством.

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