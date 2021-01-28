CMS представляет собой предустановленную платформу, позволяющую контролировать сайт. Это скрипты и шаблоны с определенными опциями, на основе которых создаются полноценные проекты. CMS представляет собой систему, функционирующую по типу конструктора. С ее помощью можно быстро разработать и наполнить любой портал.

Основные преимущества и особенности

Достоинства, характерные для платформ управления контентом:

быстрая и простая разработка сайтов, экономия времени;

огромный выбор шаблонов, плагинов и различных дополнений;

отсутствие необходимости обращаться к разработчикам, экономия на услугах программистов;

удобство управления и внесения изменений без редактирования кода;

огромный выбор бесплатных и платных дополнений. Они позволяют увеличить функциональность и гибкость конфигурации;

возможность адаптивности страниц сайта под любые устройства;

минимальная вероятность появления ошибок (по сравнению с проектами, которые пишутся с «нуля»);

наличие специальных модулей для быстрой и качественной поисковой оптимизации;

разделение визуальной и контентной составляющей. Для работы с текстом, изображениями и видео используются отдельные модули, в результате чего пользователь не взаимодействует с кодом.

Чтобы сайт работал стабильно и безотказно, нужно ответственно подойти к выбору хостинг-провайдера. Зачастую проблемы с доступом к проекту связаны именно с компанией-хостером. По ссылке https://onehostplanet.ua/ru/hosting можно выбрать приобрести надежный CMS хостинг.

Некоторые платформы более уязвимы к взлому, особенно если разработчики своевременно не обновляют их. Кроме того, CMS не всегда подходят для решения узкоспециализированных, нетипичных задач. Из-за шаблонности у пользователя могут возникнуть сложности при воплощении своей идеи сайта. Всегда нужно следить за обновлениями платформы и рационально использовать ее ресурсы. При злоупотреблении плагинами возможно снижение производительности сайта.

Виды CMS и их особенности

Наиболее популярные системы:

Opencart. Создавалась специально для торговых площадок. Пользователям предлагают неограниченное количество позиций и групп товаров. Разные модули оплаты, способы доставки, мультивалютность, многоязычность – все это позволяет настроить платформу в соответствии с требованиями вашего проекта. В официальном магазине есть множество бесплатных плагинов, упрощающих поисковое продвижение. Prestashop. Один из самых популярных движков для онлайн-магазина. В Prestashop предусматриваются инструменты для рассылок, SEO-оптимизации, интеграции с различными социальными сетями, работы со статистикой и т. д. Огромный функционал и большое количество плагинов делают управление проектом удобным и простым. Joomla. Эта платформа относится к категории универсальных, поскольку может использоваться для запусков сайтов разных категорий. Открытый исходный код позволяет разработчикам вносить любые изменения, делая проект оригинальным. Понятная панель и широкий функционал, множество модулей, возможность интеграции дизайна – все это полезно для разработки действительно уникального сайта. Drupal. Универсальный движок, предлагающий огромные возможности кастомизации. Такая CMS больше подойдет для опытных разработчиков. В базовую комплектацию входят сотни модулей, позволяющих оптимальным образом организовать работу блога, новостного или информационного проекта. Magento. Оптимальный вариант для интернет-магазина. В этой CMS предусмотрена поддержка каталогов и категорий, возможность настройки SEO и т. д. Управление Magento может вызвать трудности у новичков.

Все платформы можно условно разделить на две группы в зависимости от функциональности: узкоспециализированные и универсальные. В первом случае предусматривается определенный набор возможностей для конкретных задач. Популярность универсальных систем обусловлена их функциональностью и простотой использования.

Отличие CMS-хостинга от виртуального заключается в том, что первый вариант более оптимизирован под определенный движок. На таких серверах размещается меньше учетных записей, что в целом делает работу проекта более производительной, обеспечивая высокую скорость соединения и стабильность подключения. При выборе хостинга нужно ознакомиться с тарифами компании, проверить отзывы о ней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.