Сеть Ланет запускает новую акцию — «Лютый GIG». Провайдер предлагает абонентам доступ к гигабитному интернету и ТВ-пакету «Core» по доступной цене, сообщает пресс-служба.

Предложение включает в себя интернет на скорости 1000 Мбит/с и 155 украинских и зарубежных телеканала из пакета «Core». Акция продлится до конца мая 2021 года, стоимость тарифа составит 33 грн.

Воспользоваться предложением могут новые абоненты Сети Ланет, поключившие акцию «Лютый GIG» до конца февраля 2021 года.

Также в феврале провайдер разыграет бесплатное подключение акции на официальных страницах в соцсетях. Как новые, так и действующие пользователи Сети ланет смогут поучаствовать в розыгрыше 180 пакетов «Лютый GIG» на Фейсбук-странице и 150 пакетов «Лютый GIG» на Инстаграм-странице.

Напомним, на днях IPTV-пользователям Сети Ланет стали доступны телеканалы Cine+. Каналы можно найти в пакетах «Baza» и «Prime».

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