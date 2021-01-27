Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет приостанавливать вещание иностранных каналов, нарушающих закон о референдуме. Такими полномочиями регулятора наделила Верховная Рада, передают Українські Новини.

Сообщается, что вещание иностранного канала может быть приостановлено, если в его работе будут зафиксированы нарушения закона «О народовластии через всеукраинский референдум». В частности, если вещатель нарушает запрет на ведение агитации на всеукраинских референдумах иностранцами и лицами без гражданства.

Также запрет на вещание может получить иностранный канал, транслирующий призывы к ликвидации независимости, изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности, подрыву безопасности, незаконному захвату государственной власти, пропаганда войны и т.д.

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