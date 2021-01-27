Vodafone обнародовал рейтинг украинских городов по скорости мобильного интернета в собственной сети. Во втором полугодии 2020 именно Vodafone был признан лидером по скорости мобильного интернета в Украине, сообщает пресс-служба.

Итак, лучшие показатели по скорости загрузки и передачи данных в сети Vodafone продемонстрировали Львов и Одесса. В целом топ-5 самых быстрых больших городов выглядит так:

Топ-5 городов по скорости загрузки:

1) Львов – 37 Мбит/с

2) Одесса – 36 Мбит/с

3,4) Харьков и Запорожье – 33 Мбит/с

5) Киев – 30 Мбит/с

Топ-5 городов по скорости передачи данных:

1) Одесса – 22 Мбит/с

2,3,4) Харьков, Запорожье, Львов – 17 Мбит/с

5) Киев – 14 Мбит/с

Напомним, по данным компании Ookla, в 3-4 кварталах 2020 года показатель скорости (Speed Score) в сети Vodafone достиг отметки в 30.85 (в 2019 году он составлял 17.93). Средняя скорость загрузки данных составила 29.38 Мбит/сек (годом ранее – 19.37 Мбит/сек), а средняя скорость передачи данных достигла отметки в 14.10 Мбит/сек (в 2019 – 11.16 Мбит/сек). Это вывело оператора в бузусловные лидеры по скорости мобильного интернета в Украине.

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