14 января, во время мероприятия Unpacked, компания Samsung официально проанонсировала выпуск новой линейки смартфонов серии Samsung Galaxy S, которая будет включать в себя три модели. Все три модели – S21, S21+ и S21 Ultra – будут иметь схожий дизайн, однако различные функции, характеристики и, соответственно, цены. Ниже представлено сравнение трёх моделей, которое призвано помочь пользователям сделать правильный выбор. Дизайн Все три модели, входящие в серию Galaxy S21, обладают определёнными сходствами дизайна, однако отличаются своими размерами и материалами, из которых они изготовлены. Модель Galaxy S21 – самая компактная и самая лёгкая, S21+ имеет средние параметры, а S21 Ultra – самая крупная и самая тяжёлая. S21: 151.7 x 71.2 x 7.9мм, 172 г.

151.7 x 71.2 x 7.9мм, 172 г. S21+: 161.5 x 75.6 x 7.8мм, 202 г.

161.5 x 75.6 x 7.8мм, 202 г. S21 Ultra: 165.1 x 75.6 x 8.9мм, 228 г. Модели S21 и S21+ снабжены плоскими дисплеями, а их задняя панель изготовлена из пластика – как в Galaxy S20 FE. В то же время модель S21 Ultra имеет стеклянную заднюю панель и дисплей с изогнутыми краями, поэтому она выглядит чуть более премиальной. В целом корпус Ultra выглядит немного лучше, чем у обычных моделей S21 и S21+. Размещение задней камеры одинаково во всех трёх моделях, рама корпуса расширяется вверх, охватывая гнездо камеры. При этом Ultra имеет более широкое гнездо камеры, что позволило разместить дополнительные линзы и датчики. Все три устройства имеют степень защиты от воды и пыли IP68, и все три оснащены централизованной фронтальной камерой, которая расположена в верхней части дисплея.

Дисплей Если говорить об экране, то, например, модель Samsung Galaxy S21 256 Gb укомплектована дисплеем с диагональю 6.2 дюйма, в S21+ установлен дисплей с диагональю 6.7 дюйма. Обе эти модели – S21 и S21+ – поддерживают разрешение Full HD+, 2400×1080 пикселей, а также технологию адаптивной частоты обновления экрана в диапазоне 48-120 Гц. Они также поддерживают стандарт HDR10+ и способны передавать чрезвычайно яркие и насыщенные цвета. Также обе модели являются плоскими, что отличает их от предыдущих версий телефонов, а также от S21 Ultra. S21: 6.2 дюйма, 2400 x 1080 пикселей, 48-120 Гц.

6.2 дюйма, 2400 x 1080 пикселей, 48-120 Гц. S21+: 6.7 дюйма, 2400 x 1080 пикселей, 48-120 Гц.

6.7 дюйма, 2400 x 1080 пикселей, 48-120 Гц. S21 Ultra: 6.8 дюйма, 3200 x 1440 пикселей, 10-120 Гц, S Pen. Дисплей модели Galaxy S21 Ultra поддерживает разрешение Quad HD+, отображая 3200×1440 пикселей с адаптивной частотой обновления, которая перекрывает диапазон 10–120 Гц. Дисплей, установленный в модели, также поддерживает работу с S Pen, что является новинкой для семейства Galaxy S, и предлагает совершенно новый набор функций. Дисплей, установленный в данной модели, также является самым ярким из предлагаемых компанией Samsung, что позволяет отсекать все отражения, обеспечивая передачу впечатляющих визуальных эффектов. Аппаратная часть и технические характеристики Все три модели серии Galaxy S21 работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, либо Exynos 2100 – это зависит от того, в каком регионе вы покупаете телефон. Подобная практика имеет место уже на протяжении нескольких лет, однако особенность чипов Exynos последнего поколения заключается в том, что по своей конструкции они приблизились к Qualcomm, поэтому разница в производительности телефонов, собранных на различных процессорах, вероятно, будет не такой большой. Также все три модели поддерживают работу с сетями 5G. S21: Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100, 8Гб, 128/256Гб, 4000 мАч.

Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100, 8Гб, 128/256Гб, 4000 мАч. S21+: Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100, 8Гб, 128/256Гб, 4800 мАч.

Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100, 8Гб, 128/256Гб, 4800 мАч. S21 Ultra: Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100, 12/16Гб, 128/256/512Гб, 5000 мАч. Модели Galaxy S21 и S21+ выпускаются в двух модификациях – с хранилищем файлов объёмом 128 и 256 Гб, а объём ОЗУ в них составляет 8 Гб. При этом различные модификации модели Galaxy S21 Ultra позволяют сохранять 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб данных. В описании на интернет-магазинах так и указывают – Samsung Galaxy S21 Ultra 256 Gb, а вот объём оперативной памяти в данной модели может составлять – в зависимости от модификации – 12 или 16 Гб. Отметим, что компания Samsung решила убрать из гаджетов слот для карт памяти microSD – поэтому к данным устройствам эти карты подключать не получится. Если говорить о ёмкости аккумулятора, то в корпусе Galaxy S21 установлена батарея ёмкостью 4000 мАч, модель S21+ комплектуется батареей на 4800 мАч, а у Galaxy S21 Ultra – батарея на 5000 мАч. В коробке с телефоном отсутствует зарядное устройство, однако известно, что все три модели поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку – пользователям просто придётся приобретать зарядное устройство отдельно.

Камера Тип камеры является основным элементом различия между моделями Galaxy S21 и S21+, а также моделью S21 Ultra. S21: тройная задняя (12 МП + 12 МП + 64 МП), фронтальная камера 10 МП.

тройная задняя (12 МП + 12 МП + 64 МП), фронтальная камера 10 МП. S21+: тройная задняя (12 МП + 12 МП + 64 МП), фронтальная камера 10 МП.

тройная задняя (12 МП + 12 МП + 64 МП), фронтальная камера 10 МП. S21 Ultra: четверная задняя (108 МП + 12 МП + 10 МП + 10 МП), 40-мегапиксельная фронтальная камера. Модели S21 и S21+ снабжены тройной задней камерой, которая состоит из 12-мегапиксельного основного датчика с размером пикселя 1.8 мкм, диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией (OIS), 12-мегапиксельного сверхширокого датчика с разрешением 1.4 мкм и диафрагмой f/2.2 и 64-мегапиксельного телеобъектива с размером пикселя 0.8 мкм, диафрагмой f/2.0 и OIS. Есть в телефоне также 10-мегапиксельная, 1.22 мкм, фронтальная камера с диафрагмой f/2.2. В то же время, телефон Galaxy S21 Ultra снабжён четверной задней камерой, которая состоит из 108-мегапиксельного основного датчика с размером пикселя 0.8 мкм, диафрагмой f/1.8, OIS и лазерной автофокусировкой, а также 12-мегапиксельного сверхширокого датчика (размер пикселя – 1.4 мкм, диафрагма f/2.2) и двух10-мегапиксельных телеобъективов: один имеет размер пикселя 1.22 мкм, диафрагму f/2.4 (3-кратная оптическая), а другой имеет размер пикселя 1.22 мкм, диафрагму f/4.9 (10-кратная оптическая). Данная модель также имеет 40-мегапиксельную селфи-камеру. Разница в производительности и качестве съёмки между этими камерами – огромна: S21 Ultra позволяет делать реалистичные снимки, обеспечивая более чёткое качество изображения практически при любых условиях. У S21 Ultra есть сильные стороны и в сфере увеличения изображений, при этом снимки с увеличением до 10x действительно выглядят хорошо. В моделях S21 и S21+ также имеется функция масштабирования, однако им не хватает специального оборудования для получения результатов, аналогичных тем, которые вы получаете при использовании модели S21 Ultra. Все три модели имеют функцию съёмки видео 4K, 60 кадров в секунду на всех камерах, а также возможность съёмки видео 8K, 24 кадра в секунду камерой на задней панели. Выводы Модели смартфонов Galaxy S21 и S21+ от Samsung очень похожи с точки зрения поддерживаемых ими функций, при этом главное отличие между ними заключается в их физических размерах и, следовательно, в размере дисплея, а также наличии аккумулятора большей ёмкости в модели Plus. Несмотря на то, что данные смартфоны являются флагманскими устройствами, обладающими прекрасным дизайном, великолепным дисплеем и большой мощностью, они всё же не могут конкурировать с моделью S21 Ultra, когда речь заходит о производительности камеры. Galaxy S21 и S21+ стоят немного дешевле, чем Ultra, но в то же время они работают ненамного лучше модели S20 FE, которая стоит дешевле, чем обе эти модели, предлагая при этом практически те же возможности. В то же время, Galaxy S21 Ultra может похвастаться наличием более мощной камеры, которая обладает гораздо лучшими характеристиками, более крупного дисплей с более чёткой картинкой и поддержкой S Pen, а также более высоким качеством сборки и более элегантным внешним видом. Это, пожалуй, наиболее привлекательное устройство из всех трёх, которое выделяется на фоне других моделей S21 более ярко, чем предыдущая версия. Если вы ищите самое лучшее, то вам необходим Galaxy S21 Ultra.

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