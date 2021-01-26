Существует множество ситуаций, когда динамики телевизора нужно отключить. Например, если в комнате кто-то спит. Лучший способ в такой ситуации – использовать беспроводные наушники Huawei или другого производителя.

Использование проводных моделей далеко в прошлом. Во-первых, пользоваться ими не очень удобно, так как кабель слишком короткий, а смотреть на экран с близкого расстояния вредно для зрения. Во-вторых, даже если купить специальный удлинитель, то особого комфорта не почувствуешь.

Подключение по Wi-Fi

Это один из лучших способов для подключения гарнитуры. Понадобится современный телевизор, оснащённый Wi-Fi-модулем, а также наушники, поддерживающие такой способ приёма сигнала. Передача сигнала позволяет использовать не одну пару наушников, а сразу две.

Соединение электронных устройств осуществляется автоматически и занимает всего несколько секунд. Чем дороже гарнитура, тем качественнее звук. В настройках телевизора нужно лишь выбрать найденные наушники и кликнуть на них. Если используется дополнительный Wi-Fi-роутер, то передача сигнала от телевизора может осуществляться на значительное расстояние (до 100 м без потери качества). То есть слушать любимую телепередачу можно даже за пределами квартиры. Например, на балконе.

Подключение по Bluetooth

Этот вид соединения также очень прост, и он может осуществляться двумя способами:

через имеющийся в ТВ блютуз-адаптер;

через внешний передатчик.

В первом случае нужно просто найти в настройках телевизора Bluetooth, запустить поиск и подключить найденные гаджеты. Требуется пароль, который обычно состоит из цифр 0000 или 1234. Подробнее о пин-коде к блютуз ТВ можно узнать из инструкции.

Если ТВ не имеет поддержки блютуз, то используется передатчик, который подключается к USB или HDMI. Некоторые модели трансмиттеров могут подключаться с помощью «тюльпанов». Таким образом, подключить беспроводные наушники можно даже к очень старому телевизору и наслаждаться фильмами или телепрограммами, никому не мешая.

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