Ericsson представила новое решение для эффективного использования 5G-спектра. 5G RAN Slicing позволит операторам оказывать множество услуг с различными настройками на базе одной сети, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что новое решение от Ericsson поспособствует получению дополнительного дохода для операторов, поскольку предоставит тем возможность создания виртуальных, гибридных и выделенных технологических сетей для новых услуг. Также 5G RAN Slicing можно применять в критически важных услугах.

«Новое решение динамически распределяет ресурсы радиосети с интервалом в 1 миллисекунду, чтобы эффективно использовать имеющийся у оператора спектр. Каждый сегмент отвечает за предоставление определенной услуги и настроен для ее оптимальной работы. В результате одна физическая сеть обеспечивает надежное функционирование самых разных услуг с собственными параметрами», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что такие технологии могут быть задействованы для привлечения дополнительного дохода от новых потребительских услуг 5G. Это могут быть трансляция видео в высоком качестве, справочно-развлекательные сервисы для автомобилей, облачные игры и услуги с использованием дополненной реальности. Для общества это промышленное производство, умные города и поддержание общественной безопасности.

Напомним, в ноябре Ericsson представила исследование, в котором говорилось, что к концу 2030 года объем рынка потребительских 5G-услуг достигнет 712 млрд долларов. Активнее всего абоненты будут платить за услуги с эффектом дополненной реальности (игры, шопинг, образовательные программы).

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