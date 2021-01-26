Беларусь планирует запустить второй наноспутник Белорусского государственного университета (БГУ). Первый научно-образовательный космический аппарат был отправлен на орбиту в 2018 году, передает БелТА.

Сообщается, что спутник послужит в образовательных целях, для развития прогрессивных направлений в обучении. К его разработке и анализу поступающей информации университет привлекает студентов.

Космический аппарат будет иметь малые размеры, однако его оснастят всеми необходимыми техническими средствами. В частности, наноспутник получит системы для радиозатменного зондирования атмосферы и исследования магнитных аномалий.

Этот наноспутник станет уже вторым космическим аппаратом БГУ. Его предшественник был запущен в октябре 2018 года и был первым университетским спутником в системе белорусского образования.

Отмечается, что над созданием нового спутника в Беларуси сейчас трудится и Национальная академия наук работает. Специалисты намерены собрать космический аппарат для дистанционного зондирования Земли на основе уже существующего, запущенного на орбиту в июле 2012 года.

Новый спутник Национальной академии наук будет иметь пространственное разрешение 0,35 м, тогда как у его предшественника было 2 м. Это необходимо, чтоб получать более детальную информацию.

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