Первый в мире спутник с ионным двигателем на йоде успешно прошел испытания. Специалисты утверждают, что это поможет спутниковой промышленности перейти на более экологичное и дешевое топливо, передает Hi-Tech Mail.ru.

Сообщается, что ионный двигатель на йоде был создан французским стартапом ThrustMe и установлен на спутнике CubeSat 12U. Космический аппарат был отправлен в космос с помощью китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-6» в ноябре прошлого года.

Успешные тесты говорят о том. что йод можно считать подходящим топливом для спутников. Главным преимуществом йода как рабочего тела для двигателя является его экономичность — он нетоксичен, остается твердым при комнатной температуре и не требует сложной системы понижения давления для перехода в газообразное состояние.

Более того, спутники на таких двигателях не будут загрязнять орбиту, поскольку обладают достаточной тягой для поддержания высоты и предотвращения столкновений. По завершению миссии от таких маленьких и легких аппаратов можно довольно просто избавиться, направив в атмосферу, где они полностью сгорят.

Напомним, в 2024 году Япония планирует запустить в космос первый в мире деревянный спутник. Возвращаясь на Землю, он будет полностью сгорать в атмосфере, не выбрасывая в нее вредные вещества и не осыпая землю обломками. Кроме того, такие спутники будут проще в сборке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.