SpaceX совершила очередной запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. В этот раз компания вывела на орбиту рекордное количество спутников, передает Интерфакс.

Сообщается, что запуск был осуществлен в рамках миссии Transporter-1 в воскресенье, 24 января, с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по Киеву). Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 133 государственных и коммерческих космических аппарата, а также 10 интернет-спутников Starlink.

На прошлой неделе SpaceX отправила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Это был уже 17-й запуск космических аппаратов Starlink. На сегодня орбитальная группировка SpaceX насчитывает более тысячи спутников Starlink.

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