Команда 1+1 Digital представила обновление для мобильного приложения 1+1 video. Теперь с помощью новой функции «ТВ+» зрители смогут получать в смартфоне доступ к контенту, дополняющему основной в телевизоре, сообщает пресс-служба.

По сути, сервис «ТВ+» превращает смартфон пользователя во «второй экран», на котором транслируются интерактивный контент, подобранный специально под каждую программу. Над наполнением сервиса работает команда редакторов и дизайнеров, создавая уникальный контент для каждого шоу.

К примеру, зрители шоу «Голос Страны. Перезагрузка» во время основного просмотра могут в мобильном приложении не только голосовать за любимого исполнителя, но и просматривать текст исполняемой на экране песни. Кроме того, интерактивный сервис «ТВ+» предоставляет пользователям дополнительную информацию о проекте и участниках.

«Наша команда продолжает дополнять телевизионные проекты 1+1 media актуальными диджитал-решениями, ведь время не стоит на месте и зрителя нужно удивлять каждый день. Ранее телевизор смотрели с пультом в руке, сейчас — это смартфон, куда мы периодически поглядываем, отвлекаясь от происходящего на экране. Поэтому вполне логично было сделать смартфон не соперником первого, основного экрана, — а помощником: так называемым вторым экраном. Местом, где будет находиться дополнительный и, самое главное, уникальный контент, что сделает просмотр программы еще интереснее для зрителей каналов группы 1+1 media и пользователей мобильного приложения 1+1 video», — говорит руководитель развлекательного направления контентных продуктов 1 + 1 Digital Александр Козаченко.

Отмечается, что со временем функция «ТВ+» распространится не только на другие прямоэфирные шоу, но и на некоторые фильмы и сериалы. Сейчас установить 1+1 video с сервисом «ТВ+» могут только пользователи Android, но 1+1 Digital планируют разместить приложение и в AppStore.

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