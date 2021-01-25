Smart TV — революционная система, которую можно найти в современных телевизорах. Она позволяет расширить стандартную функциональность, а также использовать совершенно новые опции. Это ОС, которая в первую очередь обеспечивает доступ к контенту, предлагаемому в интернете, а также дополнительные функции. SMART TV позволяет получать доступ к услугам, которые не поддерживались старыми устройствами.

Теперь, помимо просмотра каналов, вы можете пользоваться услугами потокового вещания и VOD-сервисами с помощью приложений. Вы также можете проверять погоду в режиме реального времени, просматривать популярные веб-сайты или даже звонить через Skype.

Smart TV позволяет управлять не только с помощью пульта дистанционного управления, но и через наши смартфоны. По этой причине современные телевизоры обычно называют умными. Все стало возможным благодаря инновационным технологиям. Когда казалось, что телевизионные решения ушли в прошлое, интеллектуальные системы дали им вторую жизнь и сделали их центром домашних развлечений.

Пульт дистанционного управления

В течение многих лет все мы привыкли управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления. Вот тут можно найти пульт Ergo https://pulti.ua/ergo. Стоит позаботиться о том, чтобы он был качественным. Некоторые модели пультов дистанционного управления позволяют пользователю программировать собственные, индивидуальные команды. Таким образом, вы можете получить быстрый доступ к любимым приложениям.

Какие функции должен иметь умный телевизор?

На рынке много производителей, которые борются за клиента. Как выбрать умный телевизор среди такого огромного ассортимента? У каждого из них есть сильные и слабые стороны, но и у каждого покупателя есть индивидуальные требования. В этой статье вы узнаете, что искать и что учитывать при покупке умного телевизора. С помощью этих советов каждый сможет выбрать что-то подходящее.

Технические требования и потребности пользователя

Суть умного телевизора заключается в операционной системе. Однако, нельзя забывать и о технических параметрах. Этот вопрос в значительной степени зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений, а также конкретных приложений. Если вам нужна наилучшая цветопередача и глубокий контраст, вы должны выбрать OLED матрицу. В других случаях полностью хватит матрицы, выполненной по светодиодной технологии. При использовании консоли стоит приобрести устройство с разрешением экрана 4K. Для фильмов и ТВ будет достаточно Full HD, но, конечно, большее пикселей обеспечит лучшие впечатления. Технические параметры телевизора должны быть адаптированы к условиям эксплуатации.

Удобство превыше всего

Интерфейс интеллектуальной телевизионной системы должен обладать максимально широким функционалом, но при этом не быть сложным в использовании. Важно, чтобы меню было простым и удобным.

База доступных приложений

Netflix сегодня является обязательным в списке приложений для умного телевизора.

Специальные приложения, такие как YouTube, Spotify или Netflix, в основном уже являются базой. Однако стоит обратить внимание на то, поддерживает ли их модель. Огромным преимуществом будет богатая база данных доступных приложений или возможность установки нативных программ для поддержки других потоковых сервисов. Также важно иметь доступ к различным услугам — прогнозу погоды, например.

Сохраните фрагменты любимого фильма

Большим плюсом интеллектуального телевизора является возможность записи конкретных фрагментов. Благодаря этому у вас будет доступ ко всем моментам любимых фильмов, сериалов, шоу. Smart TV должен иметь встроенный жесткий диск, позволяющий производить запись на внутреннюю память.

Поддержка и обновление программного обеспечения

Умный телевизор управляется собственной операционной системой. Так же, как компьютеры и смартфоны нуждаются в регулярном обновлении, так и программное обеспечение смарт-телевизоров должно постоянно развиваться. Хорошая идея — получить представление о том, как часто производитель оборудования выпускает патчи, а также расширения программного обеспечения для устройств.

Вы также должны проверить, как долго разработчик обеспечивает поддержку продуктов. Речь идет не о гарантии, а о продолжительности обновлений к модели смарт-телевизора и приложений.

Smart TV — дополнительные функции управления

Привлекательность «умного» телевизора также повышается за счет возможности управлять им не только с пульта от телевизора, но и с другого устройства. Все практически постоянно пользуются мобильными телефонами, которые также являются интеллектуальными устройствами, поэтому переключение каналов с их помощью было бы удобным. Такая функция является неоспоримым преимуществом.

Стоит упомянуть о приложениях или дополнительных фишках, которые могут не понадобиться. Речь идет об управлении с помощью голоса или жестов. Это несущественные функции, но в то же время они могут быть хорошим дополнением.

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