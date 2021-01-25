Каналы Cine+ теперь доступны в IPTV-пакетах Сети Ланет. Каналы могут смотреть пользователи пакетов Baza и Prime.

Так, Сеть Ланет теперь предлагает своим IPTV-пользователям телеканалы Cine +, Cine + Hit, Cine + Legend, Cine + Kids и Cine + Mix. Каналы Cine+, Cine + Hit и Cine + Kids доступны в HD-качестве.

Cine+ – канал с фильмами от известных мировых киностудий, созданными в разное время экшн и фантастика, комедии и драмы, новинки кинофестивалей и яркие мультфильмы.

Cine+ Mix – транслирует фильмы и сериалы для отдыха и приятного вечера о любви и вечных ценностях. На канале можно посмотреть захватывающие новинки и долгожданное продолжение уже знакомых сериалов.

Cine+ Hit – канал с кинотеатральными релизами, наиболее хитовыми и кассовыми фильмами. Смотрите голливудские блокбастеры от именитых режиссеров с топовыми актерами, которые отмечены престижными наградами.

Cine+ Kids – канал рассчитан на детскую аудиторию и семейные просмотры. На малышей ждут встречи с героями любимых сказок и мультфильмов, а школьникам понравятся увлекательные комиксы.

Cine+ Legend – транслируются легендарные ленты, оставивших след в истории кинематографа, которые одинаково приятно как смотреть впервые, так и в который раз пересматривать.

Ранее о запуске пакета с каналами Cine + сообщал сервис Киевстар ТВ. До этого права на трансляцию каналов Cine + приобрела одна из крупнейших в Украине OTT-платформ OLL.TV.

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