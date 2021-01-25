В латвийской столице увеличилось покрытие 5G. Сеть пятого поколения охватила сразу несколько регионов Риги, передает TVnews.by.

Сообщается, что расширил покрытие оператор Bite, запустив 6 базовых станций (БС) 5G. К слову, компания уже имела одну БС, установленную в Риге еще в 2019 году. Теперь у Bite 7 станций пятого поколения.

Базовые станции позволяют сети 5G одновременно охватывать Старую Ригу, набережную Даугавы и Кипсалу. В целом, покрытие пятого поколения от Bite в Риге достигло примерно 22 кв. км.

«Сеть 5G на этой территории откроет широкие возможности для простых пользователей мобильной связи, бизнес-центров, гостиниц, а также для организаторов мероприятий, например, для обеспечения прямых трансляций высокого качества и с низкой латентностью», – комментирует руководитель Bite Latvija Каспарс Булс.

Напомним, коммерческая сеть 5G от оператора Tele2 доступна уже в семи городах Латвии — Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Юрмале, Валмиере, Сигулде и Салацгриве. При этом Tele2 надеется получить разрешение на сотрудничество с другими мобильными операторами, чтоб ускорить процесс строительства сетей пятого поколения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.