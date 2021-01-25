1+1 media и ЕМА подвели итоги сотрудничества в 2020 году. Совместными усилиями компаний заблокировано более 200 мошеннических и фишинговых сайтов.

Год назад группа 1+1 media подписала меморандум с Украинской межбанковской Ассоциацией платежных систем ЕМА, в рамках которого стороны договорились осуществлять обмен технической информацией и опытом для эффективного противодействия интернет-мошенничеству. За это время к специалистам 1+1 media поступило более 200 запросов на блокировку фишинговых и мошеннических ресурсов, информацию о которых Ассоциация ЕМА получила от банков и обманутых граждан, которые, в свою очередь, предоставили информацию через соответствующую форму связи на сайте ЕМА. По состоянию на январь 2021 заблокировано 204 мошеннических сайта и ведется работа по пресечению функционирования еще 8.

Вся коммуникация с потенциально опасными для граждан сайтами происходит официально, путем переписки с хостерами или владельцами сайтов. Обычно ответ поступает очень быстро, и в течение двух-трех дней с момента обращения мошеннический ресурс прекращает работу на хостинге. В случае отказа от сотрудничества или игнора писем, следующее обращение уже отправляется непосредственно к поисковой системе Google, после чего сайт оттуда удаляется. По такому принципу специалисты 1+1 media работают и с жалобами на незаконное использование контента от незаконного копирования и распространения в интернете. Так 2020 года с Google удалено более 110 000 ссылок на пиратский контент и заблокировано более 270 000 видео, нарушающих авторские права их владельцев.

«Со стремительным развитием рынка платежных услуг в Украине, не менее стремительно, к сожалению, эволюционируют и мошеннические схемы. Поэтому, как и в случае с защитой контента от пиратов, ситуация меняется медленнее, чем всем хотелось бы. Искушение наживы на доверчивых гражданах и отсутствие в обществе должного уровня интернет-грамотности приводит к регулярной появления новых кейсов и обращений. В то же время радует, что все чаще нам удается достичь поставленной цели: совместными усилиями противодействовать мошенничеству и предупреждать его», — говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 media Вячеслав Миенко. «В сегодняшних условиях блокировки мошеннических сайтов являются действенным способом борьбы с мошенничеством в Интернете только в случае одновременного повышения уровня финансовой грамотности и платежной гигиены населения. Только блокируя мошеннические сайты, без распространения разъяснительной информации среди населения, невозможно кардинально решить проблему, поскольку мошеннические сайты множатся как вирус. Поэтому мы выражаем благодарность нашему партнеру 1+1 media за социальную ответственность и вклад в борьбу с платежным мошенничеством в Украине и призываем СМИ информировать граждан об элементарных признаках фишинговых сайтов и способах проверки сайтов на мошенничество. Преодолеем мошеннические сайты вместе» — призвал директор Ассоциации ЕМА Александр Карпов.

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА создана в 1999 году для того, чтобы сделать использование безналичных платежных инструментов и технологий при расчетах и кредитовании в Украине неотъемлемым элементом финансовой культуры, таким же удобным, как и в странах Большой семерки и Европейского союза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.