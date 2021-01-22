В Китае успешно запустили в космос спутник связи «Тяньтун-1». Спутник присоединился к двум своим предшественникам для создания качественной мобильной связи, передает ТАСС.

Сообщается, что запуск был произведен 20 января при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан (провинция Сычуань) в 00:25 по местному времени (19 января в 18:25 по Киеву). Это был 358-й запуск носителя серии «Чанчжэн».

Первый и второй спутники из группы «Тяньтун-1» были запущены в 2016 и 2020 годах соответственно. Вместе с запущенным на днях аппаратом они будут формировать мобильную сеть. доступную не только на территории КНР, но и для сопредельных государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в странах Ближнего Востока, а также в Африке и в акватории Индийского океана. Ожидается, что эта сеть сможет предоставлять качественные услуги связи при любых погодных условиях.

Напомним, в середине текущего года Китай планирует запустить ракету-носитель «Чанчжэн-11». «Чанчжэн-11» будет запущена с платформы в Желтом море. Благодаря этому, Китай сможет предоставить услуги по запуску ракет странам, участвующим в инициативе «Пояс и путь».

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