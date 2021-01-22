21 января Setanta Sports запустила собственный плеер Setanta Play для зрителей, проживающих на территории Украины. Однако на странице сервиса также указано, что подписка доступна и в Молдове.

Setanta Play открывает доступ к просмотру прямого эфира телеканалов Setanta Sports и Setanta Sports+ в HD-формате, а также к архивному контенту различных спортивных событий.

Стоимость подписки на один месяц составляет 3 доллара, на полгода – 16 долларов, а годовой абонемент обойдётся зрителям в 30 долларов.

«Запуск OTT-плеера с возможностью самостоятельно подписаться на телеканалы Setanta – ответ провайдерам, которые не продлили договор или не захотели его подписывать. Каждый любитель спорта, кому нужен контент Setanta Sport, может самостоятельно подписаться. Не факт, что в деньгах телеканал выиграет, но как минимум прямые продажи – это понимание количества аудитории, а также её готовности оплачивать доступ к спортивным трансляциям. Возможно, это не совсем удобно с точки зрения наличия ещё одного сервиса и счёта для оплаты, но для телеканалов премиум-класса, шаг навстречу потребителям. Возможно, это не последний правообладатель на украинском рынке с таким предложением а la carte», – говорит медиаэксперт Александр Глущенко.

Setanta Play – это трансляция в высоком качестве телеканалов Setanta Sports и Setanta Sports + в режиме 24/7. Плеер также содержит архив контента по запросу клиента.

Напомним, новый спортивный канал Setanta Sports начала вещание в Украине в августе 2019 года. В эфире канала – АПЛ, NHL, NBA, бокс, UFC, теннисные турниры, Формула-1 и ряд других спортивных мероприятий. С августа 2021 года Setanta Sports Ukraine – официальный транслятор матчей немецкой Бундеслиги на территории Украины.

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