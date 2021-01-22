Ocean Media Plus озвучила свой прогноз состояния телевизионного рынка в 2021 году. По данным пресс-службы компании, в этом году рынок ТВ покажет рост на 15%.

Как отмечает директор Ocean Media Plus Сергей Смелянский, участники рынка адаптировались к ведению бизнеса в условиях пандемии. Это позволяет давать более позитивные прогнозы состояния рынка.

«Наши клиенты — это крупные международные и украинские компании, которые наращивают свои инвестиции в телевидение, и мы воспринимаем это с оптимизмом. За прошедший год рекламодатели наработали большой опыт ведения бизнеса во время пандемии, потребители, в свою очередь, тоже адаптировались к карантинным ограничениям и увереннее смотрят в будущее. Поэтому в комплексе мы имеем достаточно оснований прогнозировать рост ТВ-рынка на 15% в 2021 году», — говорит Смелянский.

Также директор Ocean Media Plus напомнил о введении на рынок новой услуги — приобретение прямой рекламы и медийного спонсорства в рамках одного договора. Это позволит рекламодателям получить оптимальное соотношение цены и качества по сделке.

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