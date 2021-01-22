Vodafone обновил дизайн и навигацию видеосервиса Vodafone TV во время зимних праздников. Это сделало сервис более удобным для зрителей и приобщило больше людей к просмотру видеоконтента на Vodafone TV. Компания собрала информацию по телесмотрению за зимние праздники и представила рейтинг самых популярных фильмов, сериалов и каналов сервиса.

Так, с начала года Vodafone TV получил новый дизайн и стал более интерактивным. В частности:

были добавлены жанровые ленты для выбора предпочтений, появилась история просмотров;

был создан детский раздел с актуальными мультфильмами и программами, а любители спорта получили бесплатные обзоры футбольных матчей;

в личном кабинете пользователя разместили более детальную информацию о подписке и добавили возможность удобного управления настройками.

Статистика показала, что в период с 31.12 по 07.01 телесмотрение увеличилось на 40%. Зрители предпочли смотреть украинские телеканалы: 1+1, ICTV, «Украина», «Новый канал», СТБ.

Наиболее просматриваемые сериалы: «Игра престолов», «Противостояние», «Сопрано», «Рим», «30 серебренников».

А среди кино – комедии и блокбастеры: «Удивительные приключения доктора Дулиттла», «Аквамен», «Охота на воров», «Плохой Санта» и «Форсаж Хоббс и Шоу».

СВ то же время самым популярным теле-пакетом среди пользователей оказался «Старт». А самым популярным видео-пакетом – «Оптимальный».

Напомним, на прошлой неделе Vodafone представил статистику , в которой указал, сколько голосовых звонков и сколько интернет-трафика потратили абоненты в сети оператора за период новогодних праздников. Кроме того, в компании подсчитали, что охотнее всего клиенты покупали в подарок в фирменных магазинах.

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