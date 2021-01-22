«Телеком-кружок» участникам телеком-рынка представлять не нужно. Это самое большое в украинском Facebook-сегменте сообщество профессионалов сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Об истории группы, правилах и нормах мы расспросили её создателя Александра Глущенко.

— Александр, как появилась идея создания сообщества «Телеком-кружок»?

Да как и любая идея – спонтанно. Цели как таковой что-то создать и для чего-то не было. Все произошло самотеком. Предположу, что это было стечение обстоятельств и воля случая. Как это обычно и происходит.

Общался я с Александром Павловичем Федиенко в Facebook и мы затронули тему отсутствия в украинском сегменте профильного сообщества для телеком-отрасли. По состоянию на 1 марта 2015 года в украинском сегменте действительно не было ничего подобного. Даже странно.

Как всегда бывает в такой ситуации диалог прошел в формате:

— Нам необходима группа.

— Точно…

— Что для этого необходимо?

— Необходимо ее создать.

— Давай создадим!

— Создавай!

Раз договорились создавать – взял и создал))) Звучит примерно как: «Я угадаю эту мелодию с 7 нот!». — УГАДЫВАЙ!

Название лежало на поверхности, особо долго креативить не пришлось. «Телеком-кружок». Емко. Понятно. И если что, можно переименовать. По крайней мере, тогда такие мысли были. Но как показала практика – всем название пришлось по душе, никто не жаловался. За все время существования сообщества ребрендинга и ренейминга не было. Кстати, дата создания сообщества — 1 марта 2015 года. Несколько недель и будем праздновать 6-летие.

— Кто придумал логотип?

Нарисовал от руки я, а графическое отображение моего рисунка реализовали в Мелитопольской телекоммуникационной компании. Это был их подарок сообществу. За что им большое спасибо.

Изначально были разработаны правила и в группу допускаются только участники ТВ/телеком-рынка и только из Украины. Прежде, чем попасть на премодерацию, необходимо указать компанию, в которой работаешь, и ответить на ряд вопросов — отсекающих аудиторию не из Украины. Если звезды сошлись – претендент становится участником, если нет – заявка на участие аннулируется. За год случайных желающих, которые получили отказ – собирается несколько тысяч.

На сегодня в группе – 5 тысяч человек. Если быть точным – 4972 человека. Трафик в группе – органический. Участники – представители отрасли – мобильные операторы, интернет-провайдеры, телеканалы, радиостанции, государство в лице контролирующих органов, законодательной и исполнительной ветвей власти, ассоциации и объединения участников рынка, отраслевые и деловые СМИ. Мы никогда не гнались за количеством, нам важно, чтобы это было отраслевое объединение

У группы есть официальная цель – это внутриотраслевое обсуждение насущных вопросов, новостей, попытки найти компромисс, если ситуация того требует.

И неофициальная: если уж кто-то решил поссориться и выяснить отношения – делайте это в закрытом сообществе, без привлечение внимания случайных зрителей и массовки.

За вынос ссора из избы, – санкция в виде пожизненного БАНа из сообщества.

Можно предположить, что 5 тысяч человек – это емкость рынка и активных участников в социальных сетях.

— Как происходил набор аудитории?

Органично. Методом рекомендации. На самом деле то, что сообщество закрытое – уже привлекает внимание. Всегда интересно, что там происходит за закрытой дверью.

Как правило, существующие участники приглашают коллег. Например, в группе началось обсуждение компании либо группы компаний, либо корпоративного спора и можно отследить паломничество представителей компании, которых не было в группе. Кто-то бросил ссылку в чате либо в групповой рассылке на обсуждение и коллектив компании пополнил ряды «Телеком-кружка».

— Сколько у группы администраторов и модераторов?

Администраторов и модераторов в группе около 10 человек. Но с учетом того, что все правила распределены, большая часть коллектива выполняет роль запасных на случай бзиков Facebook – как то бан аккаунта или невозможности в данный момент времени одобрить посты или пользователей.

За время существования группы роли отработаны. Один человек отвечает за одобрение постов. Второй за добавление пользователей. Ряд пользователей ньюс-мейкеров получили возможность размещать посты без премодерации. Удивительно, но такая «диктатура» работает и показывает отличные результаты. Все участники люди взрослые, трезвомыслящие, ценят себя в искусстве и не злоупотребляют властью.

— Что разрешено, что запрещено?

Так как мы живем в демократическом обществе – разрешено все, что подпадает под нормы цивилизованного общества, правил поведения и этикета.

Никто никого не ограничивает в создании тем, обсуждений, размещении новостей, если все это имеет отношение к отрасли.

Запрещены политические баталии, их и не было никогда, языковые обсуждения, их тоже никогда не было, хамство, маты, ругань, оскорбления и переход на личности. Все остальное можно.

Если кому-то что-то нужно – имеет полное и законное право создать тему, спросить и выяснить. Если журналисты пишут материал и им нужно мнение или комментаторы – считаем, что это прям задача сообщества помочь СМИ в написании материала, спикерами чтобы не было неточностей.

Единственное, правила в группе четко прописаны. Репосты из других групп запрещены. Повторы новостей, если такие существуют – не пропускаются и удаляются. У нас нет преференций – кто первый разметил новость – ту и пропустили, nого и тапки, как говорится.

— Как происходит отбор тем для обсуждений?

Все, что попадается в общей ленте новостей, в личных новостных лентах участников рынка, когда листается лента Facebook. Пользователи активно принимают участие в формирование тем для обсуждений.

Иногда конечно возникает мысль о том, что представители компаний в лице отдела ПИАР могли бы размещать в группе новости, но тут теряется тонкая грань между разместить интересную новость, достойную отрасли и заспамить ленту не интересными материалами, иногда рекламного характера. Поэтому, пока что сами справляемся. Но никогда не откажемся от помощи. Премодерация все стерпит)

— С какими отраслевыми мероприятиями вы сотрудничаете?

Сотрудничаем со всеми: УКОС, Telecom Ukraine, Дни электронных коммуникаций… Если вы проводите мероприятие и считаете, что аудитория «Телеком-кружка» вам нужна, а мероприятие им будет интересно – приходите, договоримся.

— Коммерция в группе присутствует?

Коммерция в группе запрещена! Вы же понимаете ценность целевой аудитории, где собраны живые участники рынка, от рядовых сотрудников до ТОПов? Все что размещается в Телеком-кружке становится достоянием отрасли и получает мгновенную реакцию рынка и информирование. Поэтому, мы не смешиваем коммерцию и обсуждение. В этом ценность группы. Есть жесткие правила. И они работают.

Были попытки «впихивать» невпихуемое, обиды за то, что объявления не пропускались и удалялись. Для тех, кому что-то нужно купить или продать, создана группа «Телеком-Базар» – торгуй не хочу, главное, что бесплатно!

Для информирования участников о действительно важных темах, есть группа в Телеграм, которая так и называется «Телеком-кружок».

— Планы есть на будущее?

Последние несколько дней не покидает желание возродить премию Media&Sat Leaders. Возможно, в немного упрощенном формате, возможно без такого пафоса как ранее. Но мне кажется, что синергии Mediasat и Телеком-кружка под силу это. И отрасли Премия нужна.

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