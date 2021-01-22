Alphabet, материнская компания Google, заявила о закрытии масштабного проекта Loon. Воздушные шары Loon должны были обеспечить доступом к интернету жителей отдаленных регионов мира, передает Pingvin.Pro.

Сообщается, что свернуть проект пришлось из-за его высокой стоимости — конечные пользователи просто не могут себе позволить оплачивать такой дорогой интернет. Alphabet не нашли способа снизить цену, поэтому было принято решение о закрытии Project Loon.

Как известно, технология Project Loon была разработана компанией X – инновационной лабораторией корпорации Alphabet. Испытание аэростатов проводилось в отдаленных регионах Кении.

В прошлом году воздушные шары Loon привлекли внимание крупных представителей технологического сектора. Группа телекоммуникационных, технологических, авиационных и аэрокосмических компаний объявила о создании HAPS Alliance для продвижения Project Loon.

Напомним, в ноябре корпорация Alphabet представила новый способ предоставления доступа к интернету для удаленных регионов — передачу сигнала с зондов на базовые станции оптическим путем.

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