Группа Viasat World, представляющая пакет тематических телеканалов и телевизионный контент по запросу, заключила новое соглашение о ретрансляции принадлежащих ей телеканалов с компанией Volia – ведущим украинским оператором сетей кабельного телевидения и одним из крупнейших операторов услуг платного ТВ в Украине. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе Viasat.

В настоящее время пакет телеканалов, принадлежащих группе Viasat World, уже доступен в кабельных сетях компании Volia, а также на её платформах IPTV и ОТТ.

Подписчики услуг платного телевидения компании Volia могут смотреть контент принадлежащих группе телеканалов и служб SVOD, среди которых – познавательные телеканалы Viasat Nature, Viasat History и Viasat Explore, телеканал драматических сериалов Epic Drama и спортивный телеканал Viasat Sport, а также фильмовые телеканалы – TV1000, TV1000 World Kino, TV1000 Action и VIP Comedy.

В премиальных пакетах «Воли» доступны также премиальные телеканалы группы Viasat World – ViP Premiere и ViP Megahit.

Маркетинг-директор компании Volia Сандра Крауиня (Sandra Kraujina) отметила: «Мы рады сообщить о расширении нашего сотрудничества с группой Viasat World в качестве партнёра в рамках заключённого нами нового соглашения. Каналы, принадлежащие группе, чрезвычайно популярны в Украине. Мы также наблюдаем продолжающийся рост популярности жанра кино на рынке, причем лидируют здесь телеканалы TV1000 и ViP. Поэтому мы уверены, что наши подписчики смогут удовлетворить все свои потребности в сфере развлечений благодаря фантастическому выбору премиального контента, предлагаемого в портфеле каналов группы Viasat World».

Старший вице-президент по коммерции и операциям в группе Viasat World Бенджамин Грукок (Benjamin Groocock), в свою очередь, добавил: «Расширение нашего присутствия на таких рынках, как Украина, является важной частью нашей стратегии, поэтому мы очень рады заключению соглашения с компанией Volia, благодаря которому мы получаем возможность охвата более широкой аудитории. Мы обладаем огромной коллекцией самых ярких блокбастеров, а также лучших познавательных программ и драматических сериалов, которые мы получаем от наших партнёров-дистрибуторов контента, и с нетерпением ждём возможности приветствовать подписчиков Volia у экранов телевизоров, настроенных на наши каналы».

Напомним, ранее стало известно, что компания Volia исключает из своих пакетов телеканалы семейства Discovery.

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