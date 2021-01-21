LG может покинуть рынок смартфонов. Вероятно, в скором времени компания закроет или продаст свое подразделение по производству мобильных устройств, передает iXBT.com.

Генеральный директор LG Electronics Квон БонгСок фактически подтвердил слухи о предстоящем уходе с рынка смартфонов, заявив, что в работе мобильного подразделения произойдут серьёзные изменения. При этом, заверил он, сотрудники не лишатся рабочих мест.

«Независимо от каких-либо изменений, которые произойдут в подразделении смартфонов, все сотрудники сохранят рабочие места, поэтому нет причин для беспокойства. Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жёсткой, LG пора принять холодное решение и сделать лучший выбор. Компания рассматривает все возможные меры, включая продажу, закрытие и сокращение бизнеса смартфонов», — сказал Квон БонгСок.

Отмечается, что пойти на такой шаг компания может в связи с убыточностью подразделения смартфонов. За последние пять лет это подразделение ушло в убыток на 4,5 миллиарда долларов, в то время как другие подразделения демонстрировали рекорды и солидные финансовые результаты.

Напомним, недавно LG приобрела контрольный пакет акций компании Alphonso, специализирующейся на аналитике телевизионных данных. Полученные от Alphonso данные южнокорейский производитель техники направит на изучение потребностей клиентов для улучшения качества услуг в сфере домашних развлечений.

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