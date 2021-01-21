Собираетесь подключить проводной домашний интернет в Дарницком районе, но не определились с провайдером? Внесите в список национального оператора мобильной связи Киевстар: на сегодняшний день у компании хорошо разветвленная система кабельного интернета.

Большинство пользователей домашнего интернета от Киевстар отмечают высокое качество, интересный набор предложений и тарифов с экономией до 50%. Какие именно, давайте узнаем у самого провайдера.

Управление услугами в мобильном приложении

В современном мире огромное значение имеет время, поэтому при выборе провайдера учтите особенности управления его услугами, например, пополнение счета и смена тарифа. У многих компаний эти возможности реализованы через личный кабинет на официальном сайте, но такой формат удобен лишь на ПК.

Согласно статистике, больше половины украинцев предпочитают пользоваться смартфонами, поэтому Киевстар разработал приложение для смартфонов на iOS и Android, с помощью которого можно:

оплачивать домашний интернет;

подключать и отключать дополнительные услуги, например, пакеты «Гигабит» или «Неделя доверия»;

подключать тарифы «Все вместе» и экономить на услугах до 50%.

Приложение «Мой Киевстар» функциональное и простое. Чтобы разобраться в его особенностях достаточно двух минут, после чего управление телеком-услугами станет в разы проще.

Акции и бонусы для новых клиентов

В Киевстар есть система поощрения клиентов, впервые заказывающих подключение домашнего интернета в Дарницком и других районах столицы.

Первый бонус: скидка на услуги в размере 50 % в течение первых 4 месяцев. Таким образом, оплата за интернет (до 100 Мбит/с) составит всего 100 грн. Пятый месяц тарифицируется по стандартным условиям – 200 грн.

Кроме этого, действует еще ряд бонусов и скидок:

экономия в 20 грн на абонплате за интернет в течение 25 месяцев. Скидка активируется после покупки фирменного роутера компании по цене 700 грн: за 2 года Киевстар возвращает почти 70 % стоимости устройства;

подключение пакета ТВ со скидкой 50 % на первые 3 месяца.

Скидка 50% на комплексные услуги

Уникальная возможность на телеком-рынке Украины, доступная только абонентам домашнего интернета Киевстар — объединение услуг мобильной связи, проводного интернета и ТВ в одном тарифе.

Предложение называется «Все вместе» и экономит до 50% ваших средств на услугах по отдельным тарифам.

Изучите на сайте Киевстар все предложения и подбирайте оптимальное для своего домашнего интернета в Дарницком районе. Удачного подключения!

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