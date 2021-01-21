В текущем году внедрение кодека AV1 может значительно ускориться: в компании Google приняли решение, согласно которому все производители новых устройств, работающих под управлением системы Android TV, должны обеспечить в них возможность декодирования видео в стандарте AV1.

Все устройства от Google на базе Android TV, которые будут выпущены после 31 марта 2021 года, будут поддерживать воспроизведение видео в формате AV1. Данное требование также будет обязательным для всех новых продуктов на базе Android 10 либо Android 11, выпущенных после указанной даты, – утверждает издание XDADevelopers.

AV1 – это видеокодек, призванный улучшить качество компрессии видеофайлов в сравнении с существующими альтернативными решениями.

Компания Google уже начала использовать кодек AV1 на платформе YouTube, в Chrome и Duo на совместимых устройствах и планирует со временем расширить эту практику также на Google Photos, Play Movies/Google TV, Meet и даже Stadia.

Кодек AV1 набирает популярность для стриминга и работы медиа, однако в настоящее время лишь несколько стриминговых служб кодируют часть своего контента в AV1.

Это быстро развивающийся кодек, призванный повысить эффективность компрессии видео на 20% и 50% в сравнении с его наиболее известными конкурентами VP9 и H.264 соответственно. Следовательно, внедрение данного кодека сделает возможным воспроизведение видео с более высоким разрешением при меньших размерах файлов.

Платформа YouTube предлагает возможность смотреть отдельные видео, сжатые при помощи AV1, на некоторых устройствах Android TV, а стриминговая платформа Netflix запускает поток в AV1, если у пользователя включён режим экономии трафика.

Согласно информации из Android TV Guide, в Google недавно потребовали, чтобы декодирование AV1 было доступно на всех новых устройствах Android 10 TV – при условии, что у этих устройств имеется чипсет, поддерживаемый данный кодек.

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