Киевстар расширил покрытие LTE 900 МГц. Оператор подключил к 4G еще 402 населенных пункта Волынской и Житомирской областей, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, доступ к скоростному мобильному интернету получили еще 94 тысячи украинцев. Для этого Киевстар активировал технологию LTE900 на 98 базовых станциях.

Всего в Украине функционируют 14 тысяч базовых станций Киевстар. Благодаря этому доступ к 4G имеют 87% всего населения Украины. В этом году оператор намерен увеличить этот показатель до 90%.

«Новые технологии мобильной связи предоставляют абонентам больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора», — напоминает пресс-служба.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар увеличил покрытие 4G в четырех областях Украины, подключив к скоростному мобильному интернету 578 населенных пункта.

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