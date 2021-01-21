SpaceX расширила зону бета-тестирования спутникового интернета Starlink. Возможность испытать технологию получили пользователи в Великобритании и Канаде, передает Finance.ua.

Сообщается, что стоимость месячной подписки на интернет Starlink составляет 89 фунтов (более 3400 грн), а набор для подключения обойдется пользователям в 439 фунтов (почти 17 тыс. грн). Что касается Канады, там наборы для подключения были доставлены в отдаленные регионы, где имеются проблемы с доступом к интернету.

Скорость спутникового интернета Starlink пока колеблется в пределах от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с с задержкой сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Как известно, сейчас Сейчас SpaceX установила более тысячи спутников для Starlink, но с увеличением количества спутников качество интернета будет заметно расти.

Напомним, разрешение на запуск спутникового интернета в Канаде SpaceX получила еще в ноябре, а в Британии — в начале этого месяца. Также интернет Starlink одобрили также в Греции, Германии и Австралии.

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