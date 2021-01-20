В начале января Wi-Fi Alliance сообщил о начале сертификации устройств, совместимых со стандартом Wi-Fi 6E. Устройства, соответствующие данному стандарту, поддерживают возможность работы с беспроводными сетями на частотах диапазона 6 ГГц. На фоне продемонстрированных на CES 2021 новых маршрутизаторов и мобильных устройств данная сертификация создаёт условия для начала массового выпуска уже в этом году.

WiFi 6E – это новейший стандарт беспроводных сетей от WiFi Alliance. Такие продукты, как маршрутизаторы, ноутбуки и смартфоны с поддержкой сетей WiFi 6E, уже доступны на рынке. Итак, что же такое WiFi 6E и чем он отличается от WiFi 6?

WiFi 6E – это WiFi 6 с лучшей пропускной способностью

Стандарт WiFi 6E, как и стандарт WiFi 6, носит техническое название 802.11ax. Любой продукт, поддерживающий работу с сетью WiFi 6E, может также работать с сетями WiFi 6, WiFi 5 и WiFi 2.4. Ключевое различие между стандартами WiFi 6 и WiFi 6E заключается в диапазоне используемых частот. Сети стандарта WiFi 6E работают в диапазоне 6 ГГц, предлагая более высокую пропускную способность по сравнению с диапазоном 160 МГц, в котором работают сети Wi-Fi 6.

Диапазон 6 ГГц является нелицензируемым на ряде рынков, однако на некоторых других рынках он недоступен для публичного использования. Таким образом, в ряде стран пользователи не смогут в полной мере использовать возможности сетей WiFi 6E, даже имея WiFi 6E совместимое оборудование.

Стандарт WiFi 6E позволяет использовать более 14 различных диапазонов частот, предлагая хорошую скорость и дальность передачи информации. Основным преимуществом стандарта WiFi 6E является возможность поддержки работы нескольких устройств при отсутствии каких-либо особых проблем с пропускной способностью канала. Однако из-за более высокой плотности заполнения канала стандарт обеспечивает меньшую дальность связи по сравнению с WiFi 5 или WiFi 2.4.

Следовательно, для того чтобы использовать сеть Wi-Fi 6E, необходимо иметь в наличии Wi-Fi маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E, а также смартфон, ноутбук или компьютер, который также поддерживает стандарт Wi-Fi 6E. При этом если какое-либо из этих устройств сертифицировано лишь на соответствие стандарту WiFi 6, они не смогут использовать сеть WiFi 6E.

Таким образом, если пользователь недавно купил первоклассный маршрутизатор с поддержкой WiFi 6 или в его распоряжении есть телефон с поддержкой WiFi 6, то он не сможет использовать сеть WiFi 6E.

Пример использования сети Wi-Fi 6E

Одним из основных преимуществ сетей Wi-Fi 6E по сравнению с сетями Wi-Fi 6 или Wi-Fi 5 является их пропускная способность. Благодаря более высокой пропускной способности, присущей стандарту WiFi 6E, он должен улучшить качество игр и стриминга в беспроводных сетях, особенно когда к одной сети подключено несколько устройств.

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