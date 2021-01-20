Защита здания от пожара имеет первостепенное значение для многих владельцев и управляющих недвижимостью. При выборе системы противопожарной сигнализации для здания очень важно понимать, как именно данная система работает.

Предлагаемое введение в мир систем противопожарной сигнализации поможет понять, что представляет собой типичная система противопожарной сигнализации и из каких элементов она состоит. Введение также описывает два различных типа систем противопожарной сигнализации и затрагивает некоторые из преимуществ наличия таких систем в доме.

Что такое система противопожарной сигнализации?

Система противопожарной сигнализации состоит из различных устройств – таких как датчики тепла и/или дыма, а также кнопки тревоги, которые подают сигнал на пожарный приёмно-контрольный прибор об обнаружении факта возгорания, а затем предупреждают людей, находящихся в здании, о необходимости эвакуации, используя для этого устройства передачи звуковых и/или визуальных сигналов (пожарные оповещатели).

Компоненты, из которых состоит система противопожарной сигнализации

Типичная система противопожарной сигнализации состоит из множества различных устройств ввода и вывода, среди которых:

Пожарный приёмно-контрольный прибор – это мозг системы противопожарной сигнализации, который отслеживает все входящие сигналы, поступающие в систему. Панель управления также отвечает за управление действиями исходящих сигналов системы и передаёт информацию на устройства уведомления (пожарные оповещатели).

Источник питания – для стабильной и непрерывной работы системы противопожарной сигнализации требуется наличие в ней основного и резервного источников питания.

Пожарные извещатели – эти устройства отвечают за передачу на панель управления сигнала о возможном возгорании. Такие устройства бывают двух типов:

Автоматические пожарные извещатели – автоматические устройства, включающие в себя датчики выявления или измерения уровня задымлённости, тепла, CO2 и пламени. Ручные пожарные извещатели – устройства, для приведения в действие которых необходимо участие человека (к примеру, кнопки тревоги).



Пожарные оповещатели – пожарные оповещатели включают в себя устройства, предназначенные для подачи звуковых и визуальных сигналов (сирены, лампочки-мигалки), которые оповещают людей, находящихся в здании, о выявленном возгорании.

Компоненты системы безопасности здания – данные компоненты отвечают за управление определёнными системами, являющимися частью инфраструктуры обеспечения безопасности здания, и предназначены для оказания людям помощи при эвакуации из помещения.

Прочее – очень часто в системе противопожарной сигнализации имеются и прочие составляющие, среди которых – пожарные выходы, спринклеры пожаротушения, системы перевода лифтов в пожарно-аварийный режим и т.д. Также всё большее распространение получает интеграция систем противопожарной сигнализации в системы общей безопасности здания и прочие системы категории «умный дом».

Типы систем противопожарной сигнализации

Существует два основных типа систем противопожарной сигнализации: обычные и адресные. Оба типа взаимодействуют с устройствами практически одинаково, разница заключается в схемах подключения.

Обычные системы: в обычных системах противопожарной сигнализации пожарный приёмно-контрольный прибор подключается к каждому устройству при помощи отдельного провода. При этом, как правило, при настройке системы устанавливаются зоны. Разделение здания на зоны помогает более чётко определять место потенциального возгорания. К примеру, если здание имеет шесть этажей, и каждый из этих этажей обозначен как отдельная зона, то в случае тревоги пожарная бригада может чётко определить, на каком из этажей возникло возгорание, исходя из того, какая зона системы была активирована.

Адресные системы: адресная система противопожарной сигнализации присваивает уникальный адрес каждому из устройств, входящих в систему. Это позволяет определить точное месторасположение активированного устройства и передать данную информацию в пожарную часть. В такой системе все устройства подключаются к одному общему проводу, оба конца которого закольцованы на приёмно-контрольный прибор. Таким образом, даже в случае повреждения одной из секций системы, она всё равно может передавать информацию на приёмно-контрольный прибор, используя другой конец контура. Адресные системы противопожарной сигнализации обеспечивают дополнительную гибкость и часто используются на крупных объектах.

Преимущества систем противопожарной сигнализации

Само собой разумеется, что установка пожарной сигнализации даёт множество преимуществ. Перечислим лишь некоторые из них:

Предупреждение – системы противопожарной сигнализации обеспечивают передачу звуковых и визуальных сигналов оповещения, которые призваны сообщать людям, находящимся в здании, о потенциальной опасности и побуждать их покинуть строение.

Мониторинг пожарных тревог – наличие в здании системы мониторинга пожарных тревог при её использовании в паре с системой противопожарной сигнализации гарантирует передачу в пожарную часть информации о возникшем в здании возгорании.

Раннее выявление – правильно настроенная и нормально функционирующая система противопожарной сигнализации позволяет быстро выявлять возгорание. При использовании системы противопожарной сигнализации в паре с системой мониторинга пожарных тревог оперативное выявление возгорания позволяет пожарной службе оперативно отреагировать, выехав на место пожара, что, в свою очередь, способствует уменьшению уровня ущерба, причинённого зданию огнём, и предотвращает гибель людей.

Скидки на страхование – наличие в здании системы противопожарной сигнализации может быть полезным для получения скидки на страховку объекта недвижимости.

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