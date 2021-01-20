Киберполиция пресекла деятельность пиратского онлайн-кинотеатра в Одессе. Владелец нелегального ресурса предоставлял доступ к фильмам и сериалам без разрешения правообладателей.

Заявление касательно пиратской деятельности онлайн-кинотеатра в Киберполицию направила Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) в марте 2020 года. Как сообщил заместитель главы УАПА Игорь Михайлов, материальный ущерб был нанесен голливудским компаниям — членам MPA. Сумма ущерба превысила 1 миллион гривен.

По данным правоохранителей, создателем и администратором пиратского ресурса является 58-летний житель Одессы. Он получал доход от показа рекламы во время просмотра фильмов зрителями. Название онлайн-кинотеатра не сообщается, поскольку следствие еще идет.

Фигуранту было объявлено подозрение в нарушении авторского права. По словам Игоря Михайлова, за такое правонарушение владельцу пиратского онлайн-кинотеатра грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы.

«Владелец сайта обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины. Меры наказания определяет суд, чаще всего это штраф, который может составлять от 2000 необлагаемых минимумов (34 000 грн). Статья предусматривает и лишение свободы на срок от 3-х лет, но нам неизвестны факты, чтоб кто-кто получал наказание по этой статье в виде реального лишения свободы», — комментирует Михайлов.

Правоохранители уже провели обыски по месту жительства фигуранта и провели экспертизы на основе изъятого оборудования. Материалы были направлены в суд.

Напомним, в ноябре сотрудники Киберполиции установили личность мужчины, незаконно предоставлявшего доступ к телеканалам в Киевской области. Ущерб от пиратской деятельности превысил 700 тысяч гривен.

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