SpaceX отправила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Это уже 17-й запуск космических аппаратов Starlink, передает ТАСС.

Сообщается, что ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 08:02 по времени Восточного побережья США (15:02 по Киеву). Примерно через час после запуска спутники быть выведены на околоземную орбиту.

Запуск спутников было осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень этой ракеты была использована уже в восьмой раз.

Напомним, в начале месяца Илон Маск рассказал о новом методе посадки ракет для повторного использования. Речь идет о том, чтобы «ловить» возвращаемую ступень ракеты-носителя стрелой пусковой башни, до того, как она коснется земли.

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