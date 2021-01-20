На днях исполнилось 4 года со дня регистрации «Общественного вещателя» — Национальной общественной телерадиокомпании Украины. За эти годы, отмечает «Общественное», изменилось многое: вещатель избавился от джинсы и стабильно остается в топе СМИ по соблюдению журналистских стандартов. Все региональные филиалы «Общественного» получили логотипы «UA:», что свидетельствует об окончательном переходе от государственного вещания к общественному. «Общественное радио» увеличило FM-сеть и вещает онлайн в собственном приложении. Запущены сайты новостей и культуры.

Но как «UA: Общественное вещание» изменилось в глазах зрителей и слушателей? При поддержке постоянных партнеров — ЕС и Совета Европы, Швеции и Internews — было проведено комплексное исследование стратегических показателей развития «Общественного». И теперь вещатель делится данными относительно своих стратегических задач:

1 Около 60% респондентов доверяют новостям на телеканалах, радиостанциях и сайтах «Общественного» — это наибольшее доверие к новостям среди информационных медиа Украины. 2 Качественнее, чем коммерческие медиа, показывает истинную картинку реальности (+29%) и предоставляет объективную информацию (+18%).

3 Развивает украинскую культуру, усиливает национальную идентичность и единство общества.

4«Общественный вещатель» способствует национальной, культурной и религиозной толерантности.

5 Способствует осведомленности в делах государства, региона, общества, помогает преодолеть фрагментации общества.

6 Растет доля тех, кто знает, чем «Общественное» отличается от государственных и коммерческих каналов.

7 В два раза выросла доля тех, кто готов платить за контент «Общественного».

8 Почти 80% респондентов знают телеканал «UA: ПЕРВЫЙ» и 44% — «UA: КУЛЬТУРУ» и региональный телеканал «Общественного».

9 Около трети активных слушателей ответили, что слышали радиостанции «Общественного» за последний месяц. (Этот показатель скорее отображает уровень узнаваемости, чем потребления. Например, у радио «Эра» высокий показатель, хотя этой радиостанции уже не существует).

10 Дополнительно к количественным опросам «UA: ПЕРВЫЙ» оценен фокус-группами как наиболее незаангажированный и неолигархический канал. Кроме того, опрошенные характеризуют канал как достоверный и надежный среди информационных каналов.

Эти показатели говорят о том, что «Общественное» развивается и постепенно завоевывает доверие населения. Как раз создание медиа, которому доверяют украинцы, и является целью «Общественного вещателя».

«Мы мечтаем построить медиа, которому доверяют украинцы. Без преференций политикам и олигархам. Без «желтухи», «чернухи», без манипуляций и попыток скрыть правду за сложными терминами. Мы хотим, чтобы журналистские стандарты были не просто словами, а стали действенными правилами. Мы верим, что демократия невозможна без доступа к честной и непредвзятой информации», — говорят в «Общественном».

Напомним, в начале месяца о своих успехах за 2020 год поведало «Общественное радио». В прошлом году радио получило 86 лицензий на вещание и запустило три своих канала на 81 новой частоте. На сегодня «Общественное радио» имеет самую большую в Украине FM-сеть.

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