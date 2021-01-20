LG приобрела контрольный пакет акций компании Alphonso, специализирующейся на аналитике телевизионных данных. Полученные от Alphonso данные южнокорейский производитель техники направит на изучение потребностей клиентов для улучшения качества услуг, сообщается в совместном пресс-релизе.

Согласно данным, LG инвестировала в Alphonso почти 80 миллионов долларов, получив управляющую долю в компании. Обе стороны планируют объединить все свои наработки в линейке смарт-телевизоров LG. В частности, южнокорейская компания привлечет аналитику данных, медиапланирование и возможности искусственного интеллекта Alphonso для расширения услуг в сфере домашних развлечений.

«Объединенные предложения Alphonso обогатят потребительские услуги, включая рекомендации по контенту и собственный потоковый сервис LG (LG Channels), чтобы создать первую надежную экранную платформу для кросс-девайсной рекламы со встроенной аналитической платформой для телевизоров LG и рынка Smart TV в целом». — сказано в пресс-релизе.

По словам президента компании LG Home Entertainment Пак ХёнСэй, анализ телевизионных данных Alphonso позволит LG лучше удовлетворять потребности потребителей, предоставляя им еще более персонализированные услуги и контент.

В то же время для Alphonso такое сотрудничество значит доступ к огромному количеству подключенных телевизионных экранов по всему миру. Как говорит основатель и гендиректор Alphonso Ашиш Хордиа, обе компании теперь смогут максимизировать свое влияние на рынок телевизоров и принести огромную пользу всей экосистеме.

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