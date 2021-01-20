Только посмотрите на название среднестатистического телевизора – это обязательно какая-то непонятная комбинация букв и цифр вроде QE55Q60TAUXUA. Человек разбирающийся знает, что каждая буква и цифра имеет смысл, в то время как для обычных людей это просто китайская грамота. На самом деле, разобраться в значении названия не так сложно. Рассмотрим на приведенном выше примере, чтобы стало понятно, как выбрать телевизор.

Первая буква означает технологию изготовления экрана. В нашем случае это «Q», что означает квантовые точки. Вторая буква определяет регион, для которого телевизор предназначен. В нашем случае это «E» – Europe. Следующее две цифры описывают диагональ панели – перед нами 55″. Всё, что идет дальше, второстепенно – там зашифрован год выпуска модели, её серия и прочие моменты, которые можно узнать из описания товара без всяких кодировок. Покупателю достаточно первой половины маркировки, чтобы понять, что из себя представляет та или иная модель в общих чертах. Технология матрицы, регион и диагональ.

Какие бывают телевизоры и что лучше

Основное, что мы хотим от телевизора – качественное изображение. Поэтому логично, что важнее всего разрешение и технология изготовления матрицы. С первым всё просто – брать только 4К. Телевизоры 4К уже стали нормой, незыблемым стандартом, на который ориентируются все стриминговые сервисы и даже производители игровых приставок. А вот с матрицами чуть сложнее. В основном в продаже встречаются такие типы:

IPS – идеальные углы обзора, отличные цвета, но стоят неоправданно дорого, поэтому эту технологию чаще можно встретить в мониторах. LCD – стандартные жидкокристаллические дисплеи с низким энергопотреблением, длительным сроком службы и приемлемой ценой. Недостаток – малая глубина черного. DLED – Direct LED. Технология в своё время была многообещающей за счет хорошей однородности свечения и отсутствию засветов, но всё равно в итоге была вытеснена телевизорами с OLED и VA из-за большой толщины панелей. OLED – матрицы на органических светодиодах с раздельным свечением, которые обеспечивают бесконечный уровень контрастности и идеальное отображение всех оттенков черного. Стоят космических денег, но и картинку показывают на уровне небес. MVA – разновидность VA-матриц, разработанная компанией Fujitsu. Хорошо отображают черный цвет, имеют завидную контрастность, но по какой-то причине уже не выпускаются. QLED – новомодные дисплеи на квантовых точках, которые оправдывают каждый вложенный доллар. Как и OLED, отлично справляются с отображением черных оттенков и демонстрируют эталонную контрастность, но стоят при этом дешевле. Имеют 99% цветовой охват DCI-P3, что делает их лучшим решением для домашнего кинотеатра. Максимальная яркость QLED-панелей достигает 2000 нит, что очень много. VA – матрицы с технологией вертикального выравнивания, которые показывают глубокий черный цвет и имеют высокую скорость отклика. Цветопередача хороша, но ничем не лучше, чем у LCD-панелей. Недостаток – плохие углы обзора.

Есть еще всякие TN, SVA, HVA, ADS и прочие тупиковые ветви развития, но в их сторону даже смотреть не стоит. По факту, выбирать приходится между OLED, QLED и старыми добрыми LCD. Первые два варианта хороши для тех, кто готов солидно вложиться в покупку телевизора. LCD телевизоры остаются всё так же актуальны для всех остальных, кто хочет получить наилучшее качество изображения за минимальную стоимость.

Источник: Блог ROZETKA

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