Цифровое радио в автомобиле

С декабря 2020 года покупатели новых пассажирских автомобилей в странах Евросоюза получили возможность испытать все преимущества, даваемые цифровым радио – более широкий выбор радиостанций, более чистый и качественный звук, расширенные возможности передачи данных.

В Статье 113 Приложения XI к директиве Европейского кодекса электронных коммуникаций (EECC) говорится, что «Любой автомобильный радиоприёмник, интегрированный в новое транспортное средство категории M*, доступное на рынке Евросоюза для продажи или аренды с 21 декабря 2020 года, должен содержать тюнер, способный принимать и воспроизводить как минимум радиопрограммы, транслируемые посредством системы цифрового наземного радиовещания».

Действие данного регуляторного акта распространяется на территорию всех государств-членов ЕС – независимо от текущего состояния внедрения DAB-радио в каждой стране.

Несмотря на негативное воздействие пандемии Covid-19, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Дания уже ввели у себя законы, предусматривающие обязательное наличие приёмников цифрового наземного радиовещания в салонах автомобилей, и, как ожидается, остальные страны ЕС вскоре также последуют их примеру.

В первой половине 2020 года более 50% новых автомобилей, проданных в Европе, имели в своём салоне приёмник DAB+ в стандартной комплектации. Как ожидается, к концу 2021 года доля таких автомобилей достигнет 100%, поскольку проникновение технологии DAB+ в Европе продолжает увеличиваться.

Дополнительная информация и регулярные обновления касательно директивы EECC и её реализации в Европе доступны в информационном бюллетене WorldDAB EECC.

* Моторизированные транспортные средства, имеющие как минимум четыре колеса, разработанные и сконструированные для перевозки пассажиров.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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