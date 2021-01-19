С декабря 2020 года покупатели новых пассажирских автомобилей в странах Евросоюза получили возможность испытать все преимущества, даваемые цифровым радио – более широкий выбор радиостанций, более чистый и качественный звук, расширенные возможности передачи данных.

В Статье 113 Приложения XI к директиве Европейского кодекса электронных коммуникаций (EECC) говорится, что «Любой автомобильный радиоприёмник, интегрированный в новое транспортное средство категории M*, доступное на рынке Евросоюза для продажи или аренды с 21 декабря 2020 года, должен содержать тюнер, способный принимать и воспроизводить как минимум радиопрограммы, транслируемые посредством системы цифрового наземного радиовещания».

Действие данного регуляторного акта распространяется на территорию всех государств-членов ЕС – независимо от текущего состояния внедрения DAB-радио в каждой стране.

Несмотря на негативное воздействие пандемии Covid-19, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Дания уже ввели у себя законы, предусматривающие обязательное наличие приёмников цифрового наземного радиовещания в салонах автомобилей, и, как ожидается, остальные страны ЕС вскоре также последуют их примеру.

В первой половине 2020 года более 50% новых автомобилей, проданных в Европе, имели в своём салоне приёмник DAB+ в стандартной комплектации. Как ожидается, к концу 2021 года доля таких автомобилей достигнет 100%, поскольку проникновение технологии DAB+ в Европе продолжает увеличиваться.

Дополнительная информация и регулярные обновления касательно директивы EECC и её реализации в Европе доступны в информационном бюллетене WorldDAB EECC.

* Моторизированные транспортные средства, имеющие как минимум четыре колеса, разработанные и сконструированные для перевозки пассажиров.

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