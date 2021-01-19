Согласно данным опросов, в 2020 году программы FM-радиостанций слушало лишь 13% населения Швейцарии.

Представители радиоиндустрии Швейцарии договорились об отключении аналоговых FM-передатчиков. Ожидается, что общественный вещатель Швейцарии окончательно перейдёт на цифру в середине 2022 года, а до января 2023 то же самое сделают и швейцарские частные радиостанции.

Конец эпохи использования диапазона ультракоротких волн для аналогового FM-вещания (VHF-FM) наступит раньше, чем это предполагалось раньше, – заявили в Федеральном управлении связи (OFCOM). Изначально власти страны заявляли о том, что окончательный переход звукового вещания на цифровые стандарты (DAB) состоится в конце 2024 года.

Опрос, проведенный в 2020 году, показал, что лишь 13% населения Швейцарии по-прежнему слушает программы FM-радио, – сообщили в OFCOM. В то же время, рост слушания цифрового радио в период с 2015 по 2020 год составил 22%.

Технология цифрового звукового вещания DAB+ предлагает улучшенное качество передачи звука, обеспечивает более широкую зону покрытия и, согласно данным регулятора связи, уже является наиболее широко используемым каналом передачи программ для радиостанций, вещающих в стране.

В прошлом году OFCOM запустила долгосрочную информационную кампанию стоимостью в 5 миллионов швейцарских франков (5.67 миллиона долларов США), призванную подготовить слушателей к переходу радиовещания на цифровые стандарты. Правительство начало разрабатывать правовую основу для прекращения использования технологии FM-радио ещё в 2017 году – когда Норвегия стала первой страной в мире, прекратившей вещание в FM-диапазоне национальных радиосетей, – и оказало финансовую поддержку радиовещательным компаниям в их переходе на цифровые технологии.

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