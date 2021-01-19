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Согласно данным опросов, в 2020 году программы FM-радиостанций слушало лишь 13% населения Швейцарии.

Представители радиоиндустрии Швейцарии договорились об отключении аналоговых FM-передатчиков. Ожидается, что общественный вещатель Швейцарии окончательно перейдёт на цифру в середине 2022 года, а до января 2023 то же самое сделают и швейцарские частные радиостанции.

Конец эпохи использования диапазона ультракоротких волн для аналогового FM-вещания (VHF-FM) наступит раньше, чем это предполагалось раньше, – заявили в Федеральном управлении связи (OFCOM). Изначально власти страны заявляли о том, что окончательный переход звукового вещания на цифровые стандарты (DAB) состоится в конце 2024 года.

Опрос, проведенный в 2020 году, показал, что лишь 13% населения Швейцарии по-прежнему слушает программы FM-радио, – сообщили в OFCOM. В то же время, рост слушания цифрового радио в период с 2015 по 2020 год составил 22%.

Технология цифрового звукового вещания DAB+ предлагает улучшенное качество передачи звука, обеспечивает более широкую зону покрытия и, согласно данным регулятора связи, уже является наиболее широко используемым каналом передачи программ для радиостанций, вещающих в стране.

В прошлом году OFCOM запустила долгосрочную информационную кампанию стоимостью в 5 миллионов швейцарских франков (5.67 миллиона долларов США), призванную подготовить слушателей к переходу радиовещания на цифровые стандарты. Правительство начало разрабатывать правовую основу для прекращения использования технологии FM-радио ещё в 2017 году – когда Норвегия стала первой страной в мире, прекратившей вещание в FM-диапазоне национальных радиосетей, – и оказало финансовую поддержку радиовещательным компаниям в их переходе на цифровые технологии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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