Сравнение BAS ERP и конфигурации BAS КУП

Ищите решение, которое поможет построить систему для управления многопрофильным предприятием? BAS ERP — это то, что вам нужно. Самое современное и инновационное решение, которое разработано при помощи многолетнего опыта ведущих компаний Европы и адаптировано под реалии украинского бизнеса. А благодаря возможности выбрать различные конфигурации, например, BAS КУП , Бухгалтерия и т.д. вы сможете прицельно закрыть насущные вопросы и автоматизировать деятельность в конкретном направлении. При разработке BAS ERP особое внимание уделено нюансам и аспектам управления особо крупными предприятиями, а также внедрен весь необходимый функциональный инструментал.

В данной статье мы остановимся детальнее на одном из наиболее популярных решений, а именно BAS КУП — комплексное управление предприятий. Программное обеспечение уже заслужило доверие десятков крупных компаний благодаря своей функциональности, удобству и оперативности в работе. За последний год многие компании отказываются от услуг главного на рынке Украины конкурента и направляют взгляд на более мощный продукт BAS ERP и, в частности, его версию — BAS КУП.

Итак, BAS КУП — программа, при помощи которой можно не только автоматизировать основные бизнес процессы, но и выстроить четкую иерархическую систему для грамотного управления.

Основной функционал всех продуктов BAS ERP имеет определенные схожести. Мы же рассмотрим более конкретно функционал BAS КУП:

бюджетирование и многоуровневое управление финансами предприятия, в том числе формирование аналитической отчетности по большому количеству показателей для глубокого анализа итогов управлению по тому или иному направлению;

регламентированный учет, а именно настройки любых хозяйственных операций и факт контроль полученных данных;

BAS КУП позволяет на всех этапах управлять производством компании;

во всех продуктах BAS ERP реализована возможность управлять персоналом, а также внедрены инструменты для бухгалтерского учета;

управление продажами, закупками, а также взаимоотношениями с клиентами;

ведение складских запасов, планирование пополнения склада.

BAS ERP https://a4.com.ua/ru/bas-erp/ помимо своих функциональных возможностей, также имеет высокую степень защиты и гарантирует хранение данных при помощи многоуровневой системы защиты. Также несомненным плюсом является безболезненная интеграция другие, не родственных продуктов, что поможет вам либо грамотно объединить работу в нескольких, либо легко перейти в будущем только на BAS КУП.

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