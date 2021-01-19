Министерство цифровой трансформации предложило создать независимый регуляторный орган для защиты прав пользователей в интернете. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщила директор директората европейской интеграции Минцифры Гульсанна Мамедиева, независимый регулятор должен иметь полномочия и возможности внедрять свои решения относительно блокирования и удаления контента в интернете.

«Мы сейчас объединяем усилия, чтобы установить последовательный и пропорциональный подход для свободного, открытого и безопасного Интернета. Новая регуляторная модель предполагает необходимость активных действий для предотвращения террористического контента и контента, имеющего сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми», — заявила Мамедиева.

Отмечается, что сегодня Украина совместно с Великобританией, Австралией и Германией работает над созданием новых регуляторных подходов для преодоления угроз в интернете. Однако еще ни одна из этих стран не разработала нормативную базу.

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