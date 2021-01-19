Бахрейн обеспечил общенациональное покрытие своей территории беспроводной связью в стандарте 5G, – сообщает Министерство транспорта и связи Бахрейна. В настоящее время два из трёх действующих в стране операторов мобильной связи обеспечивают населению страны полноценное покрытие сигналом 5G.

Власти страны надеются, что внедрение новой технологии сможет привлечь в Бахрейн инвестиции международных технологических компаний, желающих использовать связь нового поколения для работы различных приложений.

«Эта важная для нас веха является также свидетельством прочности нашей позиции регионального и глобального лидера в области ИКТ, – отметил министр транспорта и связи Бахрейна Камаль бен Ахмед Мохамед. – Более того, это свидетельствует о правильности намеченной нами стратегии цифровых преобразований страны и реализуемой программы экономического развития Бахрейна до 2030 года. Оба проекта предусматривают приоритетное развитие мощной инфраструктуры ИКТ, которая должна поддержать рост нашей цифровой экономики, повышая при этом готовность Бахрейна к принятию инноваций».

В период с 2009 по 2019 год телекоммуникационный сектор Бахрейна привлек инвестиции на сумму около 787 миллионов бахрейнских динаров (более 2 миллиардов долларов). Благодаря реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики королевства, на долю сектора ИКТ Бахрейна в настоящее время приходится около 3% национального ВВП.

Королевство придерживается стратегии гибкого регулирования для поощрения инвестиций в телекоммуникационный сектор. Бахрейн был первым государством среди членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, открывшим и либерализировавшим свой рынок телекоммуникаций, и остаётся одним из немногих рынков телекоммуникаций в регионе без ограничений на услуги VoIP.

«Мы уверены, что наш потенциал, направленный на создание, использование и, в конечном итоге, экспорт инноваций, будет иметь решающее значение для роста и диверсификации нашей экономики в направлении развития секторов с высокой добавленной стоимостью, таких как разработка контента и искусственный интеллект (AI). Возможность быстрого доступа к информации имеет немаловажное значение для внедрения инноваций, в особенности – для услуг следующего поколения. Таким образом, 5G является решающим шагом на пути к переходу Бахрейна от чистого потребителя к чистому производителю технологических инноваций», – сказал Мохамед.

По оценкам экспертов, к 2023 году в мире будет насчитываться более 1 миллиарда 5G-подключений, и общенациональное развёртывание сети беспроводной связи пятого поколения в Бахрейне ставит Королевство в авангард глобального технологического прогресса, открывающего новые широкие возможности для приложений категорий B2B и B2C.

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