С каждым годом бытовая техника трансформируется в более производительную: увеличивается мощность процессоров, инновации становятся доступнее и это приводит к росту направления смарт-техники.
Эта тенденция хорошо просматривается в сегменте телевизоров. Предположим, вы решили купить ТВ Самсунг или любого другого бренда. Будьте готовы, что в интернете и оффлайн магазинах вам придется очень постараться, чтобы найти модели, не оснащенные ОС и без смарт-функций.
Полноценная ОС и магазин приложений
Современный телевизор становится очень похожим на смартфон во многом благодаря тому, что имеет операционную систему.
С ее помощью вы можете пользоваться:
- различными приложениями с маркетплейсов;
- интернет-браузером;
- социальными сетями и любыми другими онлайн-сервисами.
Сегодня можно купить телевизор https://eldorado.ua/led/c1038962/ и на базе операционной системы Android, и с фирменными оболочками (ОС) производителей.
Главная разница между ними — устройства на Android имеют доступ в Google Play с огромным выбором приложений, в то время, как «оболочный» выбор ограничен небольшим брендовым маркетплейсом.
Доступ к онлайн-сервисам в пару кликов
Главная фишка смарт-ТВ – работа с приложениями от поставщиков цифрового контента:
- онлайн-кинотеатров;
- стриминговых сервисов;
- YouTube;
- платформ цифрового IPTV;
- развлекательных и игровых сервисов.
Онлайн-кинотеатры — прекрасная альтернатива кабельному телевидению, которое постоянно повышается в цене. Оплатив подписку на один из таких ресурсов, пакетом можно получить доступ к списку каналов и дополнительно пользоваться другими классными «плюшками» — смотреть архивы телеканала, останавливать и перематывать фильмы, выбирать качество сигнала.
Интеграция в домашнюю сеть
Чтобы пользоваться смарт-телевизором на полную, нужно подключить его к интернету – через кабель или по Wi-Fi. Во всех моделях предусмотрен модуль беспроводной связи, который передает контент на высокой скорости. После этого вы можете управлять работой телевизора с помощью смартфона или интегрировать его в систему «умный дом».
Да, смарт-телевизор действительно стал стандартом индустрии. Если вы «за» свободу выбора и комфорт, эта функция обязательно должна быть в вашей новой технике.