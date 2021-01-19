С каждым годом бытовая техника трансформируется в более производительную: увеличивается мощность процессоров, инновации становятся доступнее и это приводит к росту направления смарт-техники.

Эта тенденция хорошо просматривается в сегменте телевизоров. Предположим, вы решили купить ТВ Самсунг или любого другого бренда. Будьте готовы, что в интернете и оффлайн магазинах вам придется очень постараться, чтобы найти модели, не оснащенные ОС и без смарт-функций.

Полноценная ОС и магазин приложений

Современный телевизор становится очень похожим на смартфон во многом благодаря тому, что имеет операционную систему.

С ее помощью вы можете пользоваться:

различными приложениями с маркетплейсов;

интернет-браузером;

социальными сетями и любыми другими онлайн-сервисами.

Сегодня можно купить телевизор https://eldorado.ua/led/c1038962/ и на базе операционной системы Android, и с фирменными оболочками (ОС) производителей.

Главная разница между ними — устройства на Android имеют доступ в Google Play с огромным выбором приложений, в то время, как «оболочный» выбор ограничен небольшим брендовым маркетплейсом.

Доступ к онлайн-сервисам в пару кликов

Главная фишка смарт-ТВ – работа с приложениями от поставщиков цифрового контента:

онлайн-кинотеатров;

стриминговых сервисов;

YouTube;

платформ цифрового IPTV;

развлекательных и игровых сервисов.

Онлайн-кинотеатры — прекрасная альтернатива кабельному телевидению, которое постоянно повышается в цене. Оплатив подписку на один из таких ресурсов, пакетом можно получить доступ к списку каналов и дополнительно пользоваться другими классными «плюшками» — смотреть архивы телеканала, останавливать и перематывать фильмы, выбирать качество сигнала.

Интеграция в домашнюю сеть

Чтобы пользоваться смарт-телевизором на полную, нужно подключить его к интернету – через кабель или по Wi-Fi. Во всех моделях предусмотрен модуль беспроводной связи, который передает контент на высокой скорости. После этого вы можете управлять работой телевизора с помощью смартфона или интегрировать его в систему «умный дом».

Да, смарт-телевизор действительно стал стандартом индустрии. Если вы «за» свободу выбора и комфорт, эта функция обязательно должна быть в вашей новой технике.

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