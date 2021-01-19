По результатам января-декабря 2020 года каналы медиахолдинга 1+1 media остались лидерами по коммерческой аудитории. Сама группа, благодаря быстрой реакции на все форс-мажоры 2020-го и четкой реализации стратегии развития телеканалов, оказалась наиболее стойкой к изменениям.

«2020 был непростым как для нас, так и для всего украинского телевизионного бизнеса. Однако 1+1 media удалось завершить его с наименьшими потерями среди других медиагрупп. Этот год научил нас работать в самых экстремальных условиях и создавать по-настоящему впечатляющий и вдохновляющий контент. С этим опытом и обновленной стратегией мы начали 2021, где зрители наших телеканалов ждет еще больше разнообразного и качественного контента», — комментирует руководитель направления «Телевизионный бизнес», член правления 1+1 media Максим Кривицкий.

1+1

Лидерские достижения по результатам года продемонстрировал флагманский канал медиагруппы — 1+1:

ТОП-3 телеканалов Украины с долей 9,1%;

абсолютный утренний фаворит украинцев в будни: доля утреннего шоу «Завтрак с 1+1» составила 10,8%;

уверенный победитель вечернего прайма в выходные с долей 11,0%.

Карантинные ограничения 2020 года внесли определенные коррективы в съемочный процесс и прямые эфиры в частности. Однако, с учетом всех требований новой реальности, телеканал 1+1 отпраздновал 25-летие, обновил дизайн и успешно запустил сразу три Big Show. Удачно стартовало любимое вокальное шоу Украины «Голос Страны», первый эпизод которого собрал долю 16,6%, а средняя доля за сезон составила 16,4%. Лучшее танцевальное шоу осени «Танцы со Звездами» держало в напряжении зрителей весь сезон, собрав долю 17,2%, а первый эпизод стал лучшим запуском года в ТОП-6 с долей 19,3%. Самое загадочное шоу года «Маскарад» стало самой громкой премьерой осени: первый эпизод прошел с долей 17,3%. В вечернем прайме субботы проект получил среднюю долю за сезон 15,0%.

Выпуски новостей ТСН в течение года пользовались повышенным вниманием зрителей: средняя доля выпусков в будни составила 12,5%, а «ТСН Тиждень» с Аллой Мазур получил среднюю долю 12,4%. Также с особенным любопытством украинцы смотрели тревел-шоу «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым (доля 15,6%; эпизод от 22 апреля 2020 продемонстрировал лучший результат среди тревел-шоу на рынке за весь год и побил собственный двухгодичный рекорд: его пересмотрело свыше 3 млн зрителей!) и «Большие выпуски с Антоном Птушкіним» (первый выпуск весной 2020 собрал долю 12,4%, средняя доля сезона составила 10,2%).

Кроме того, 1+1 стал лидером серийного слота осени 2020 (пд-чт, 20:45-22:45) с долей 10,1% и по итогам осеннего сезона уверенно удерживал позиции в ТОП-2 национальных телеканалов.

2+2

Огромный вклад в развитие отечественного серийного производства в 2020 году сделал телеканал 2+2. Вещателю удалось отснять и показать наибольшее количество детективных сериалов за все годы. Зрители увидели шесть премьер остросюжетных сериалов «Карпатский рейнджер», «Возмездие», «Звонарь-2», «Братья по крови-2», «Булатов» и «Ангелы». «Карпатский рейнджер» стал первым украиноязычным экшен-детективом, который выиграл конкурс Министерства культуры и получил государственное финансирование. Еще одним достижением прошлого года можно считать привлечение инвестиций от медиасервисов в производство сериала «Ангелы», который стал одним из самых успешных на 2+2 в 2020 году.

Благодаря четырем мощным премьерам детективных сериалов осенью, осенний телевизионный сезон 2020 стал лучшим за всю историю существования телеканала 2+2: доля смотрения канала 2+2 в течение периода показа премьерных сериалов в финансовые сутки составила 4,1%. Лучшими сериалами осени стали премьеры детективов «Звонарь-2» со средней долей телепросмотра 6,0% и «Ангелы» с долей 5,7%.

ТЕТ

Стратегия еще одного телеканала медиагруппы — ТЕТ — в 2020 году продемонстрировала свои результаты. III квартал (июль-сентябрь) стал самым успешным за последние 5 лет: доля за этот период составила 3,4% за финансовые сутки. За первую неделю премьерного сезона 2020 (17-23 августа) доля канала выросла до 4%. Особые успехи телеканал показал в первые выходные дни со старта премьерного сезона, когда доля канала увеличилась до 4,5% (рост на 74%) и стала абсолютным рекордом среди выходных дней на ТЕТ. В целом среднегодовая доля за канала 2020 год выросла относительно предыдущего года и составила 3,2%.

Самыми популярными продуктами канала в 2020 году стали: в линейке ситкомов — «Однажды под Полтавой» (средняя доля 5%), среди сериалов — собственная разработка ТЕТ «Пришелец» (средняя доля 3,4%); среди реалити-шоу — «Богиня шопинга», премьера которого собрала среднюю долю 4,1% по коммерческой аудитории. Это самый успешный показатель среди реалити на ТЕТ за последнее время, доля канала за финансовые сутки в период премьеры составила 3,6%. В декабре 2020 ТЕТ взял абсолютный рекорд с долей 3,4% за коммерческие сутки среди последних месяцев за все года (+10% до предыдущего рекорда в 2016 году).

Нишевые каналы

Детский телеканал ПЛЮСПЛЮС остался фаворитом не только абсолютного большинства украинских детей, но и их родителей: по итогам 2020 года ПЛЮСПЛЮС уверенно удерживает позиции лучшего детского канала и беспрекословное лидерство. Канал входит в ТОП-10 телеканалов для аудитории 18-54 (города 50 тыс.+) с детьми 4-13 лет, и 16 раз в течение всего года поднимался на 9 позицию по коммерческой аудитории. Также канал является абсолютным лидером для аудитории 4-14 (от 50 тыс.+) с долей 11,57%. За период января-декабря 2020 года доля канала по коммерческой аудитории 17 раз превышала показатель 2,0%, а 17 января 2020 был зафиксирован рекорд: среднесуточную долю просмотра 2,50%.

Телеканал УНИАН уверенно держит позиции в ТОП-3 информационных каналов Украины: средняя доля за 2020 год составила 0,51% по аудитории 18-54 (вся Украина). В пиковые дни доля телеканала по коммерческой аудитории достигала 0,5%.

Телеканал «Бигуди» завершил год со средней долей 0,58% для аудитории Женщины 45+ (от 50 тыс.+). В пиковые дни доля телеканала по коммерческой аудитории достигала 0,8%.

Телеканал Paramount Comedy, что в позапрошлом 2019 году вырос на 65% относительно предыдущего периода, смог закрепить победу в 2020-м, завершив год со средней долей 0,27%. В августе 2020 канал собрал рекордную долю за три года работы: 0,38% по коммерческой аудитории, также в этом месяце канал установил абсолютный рекорд за весь период в вечернем прайме (19:00-23:00) — доля 0,37%. Активнее всего Paramount Comedy смотрели 21 августа 2020 года: доля канала в этот день составила 1,10% за финансовые сутки. В целом среднесуточное время просмотра канала за период 2020 года выросло до 38 минут (+14% к 2019 году).

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