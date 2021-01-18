Каналы «Медиа Группы Украина» снова доступны на MEGOGO. Спустя полторы недели зрители медиасервиса снова получили доступ к телеканалам Shakhtar TV, «Украина», «Украина 24», «НЛО», «Индиго» и «Рыбалка».

По словам директора по стратегическому развитию MEGOGO Ивана Шестакова, стороны в итоге нашли компромисс. Дополнительной информации не последовало.

«Мы пришли к общему согласию, детали раскрывать не можем, но сошлись на одной из опций», — сообщил Шестаков.

Напомним, в пятницу, 8 января, пользователи MEGOGO стали жаловаться на отсутствие доступа к каналам МГУ. Как сообщили представители медиасервиса, МГУ решила отклонить все контракты с MEGOGO по ретрансляции. В свою очередь медиагруппа заверила, что заинтересована в продолжении сотрудничества с медиасервисом.

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